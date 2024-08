Con Bill e Tom Kaulitz - "The Super-Duper Show" uscirà a metà settembre.

La data di debutto del "Superduper Show" precedentemente annunciato su ProSieben è stata fissata. Il primo dei quattro episodi andrà in onda su ProSieben il 17 settembre alle 20:15 (anche su Joyn), condotto da Katrin Bauerfeind (42). Il nuovo formato vedrà come ospiti i gemelli di Tokio Hotel Bill e Tom Kaulitz (entrambi 34), ma questa volta come rivali.

Nel suo primo show in solitaria, Bauerfeind cercherà l'idea più creativa e divertente per un "Superduper Show". Ciò significa che in ogni episodio, cinque partecipanti di spicco dovranno creare il loro formato. Questi potrebbero essere intitolati "Forbici Pietra Barba", "La mia ciotola la tua ciotola" o "Canta la mia domanda - Il quiz concerto". "La sfida: i bambini forniranno l'ispirazione e l'incarico per gli show", spiega il canale. Le identità degli altri ospiti rimangono un segreto per ora, ma i gemelli Kaulitz saranno presenti in ogni episodio.

Katrin Bauerfeind e Bill Kaulitz si conoscono

Katrin Bauerfeind e Bill Kaulitz non sono estranei l'uno all'altra. Si conoscono dal format di Joko Winterscheidt (45) "Chi sta rubando il mio show?", dove il conduttore ha sempre guidato la finale. Bill Kaulitz ha partecipato nel 2023 e ha vinto la quinta stagione.

Katrin Bauerfeind e Bill Kaulitz si riuniranno quando appariranno insieme nel "Superduper Show". Con Bill e Tom Kaulitz parteciperanno come ospiti al programma.

