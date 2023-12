'The Square': Ruben Ostlund prende di mira il mondo dell'arte nel film vincitore della Palma d'Oro

"Spazzatura", si sente dire dal pubblico. "Andate a casa". Ogni tentativo dell'artista di delineare il suo lavoro è costellato da un insulto. Alla fine si scopre che il disturbatore ha la sindrome di Tourette e la gag si conclude. Ci si aspetta che il film vada avanti, ma il regista Ruben Ostlund decide di sospendere la narrazione per un altro minuto o due, aumentando il nostro disagio per questa eco involontaria.

Ostlund si diverte con questo tipo di imbarazzo. Questi momenti sono diventati il biglietto da visita dello svedese e sono tutti spietatamente taglienti.

Dopo aver messo a nudo la follia della mascolinità moderna nel dramma del 2014 "Force Majeure", il regista ha rivolto la sua attenzione all'arte contemporanea in "The Square", che debutta in concorso al Festival di Cannes. Sezionando i capricci, le ipocrisie e i valori vuoti della comunità artistica, la sua valutazione è tutt'altro che brillante. Quando l'arte va male, va molto male, sembra essere la sua tesi.

Per chiunque si chieda che diritto abbia un regista di fare queste critiche, l'indizio è nel titolo. "The Square" nasce come una vera e propria installazione in galleria al museo del design Vandalorum, in Svezia, nel 2014, creata da Ostlund in collaborazione con il produttore Kalle Boman.

"The Square" è un santuario di fiducia e cura. Al suo interno tutti condividiamo uguali diritti e doveri", recitava il suo manifesto. Progettata per promuovere l'altruismo e ricordare il contratto sociale che ci lega tutti, nel 2015 è stata trasferita in una piazza pubblica di Varnamo.

"La città ha iniziato a utilizzarlo in molti modi diversi", spiega Ostlund alla CNN. Oltre ai concerti e alle proposte di matrimonio, "i disabili funzionali che hanno perso i sussidi statali sono andati lì a protestare...". Era vicino a una sparatoria in una scuola superiore in Svezia e (gli studenti) si sono riuniti (lì), per trovare conforto insieme".

Nel film, Ostlund ricrea The Square in una Svezia immaginaria in cui la famiglia reale è stata abolita e il suo palazzo trasformato in una galleria d'arte. Seguiamo il suo urbano curatore capo Christian, interpretato da Claes Bang, il cui lavoro cerebrale è compensato dal suo stile di vita superficiale.

Il suo feudo è una serie di cubi bianchi che trasformano gli oggetti in arte con il loro stupefacente vuoto. Un'installazione, realizzata con cumuli di macerie e detriti, seduce la clientela ma confonde gli addetti alle pulizie. Persino il curatore non riesce a prenderla sul serio quando le cose vanno male.

Nel periodo che precede il lancio di "The Square", Christian dà accidentalmente il via libera a una campagna di marketing virale e di sfruttamento, che capovolge i valori dell'installazione e conferisce infamia al progetto.

"Quanta disumanità ci vuole prima di accedere alla tua umanità?", diventa la tag line della campagna.

"I media si spaventano e sono super disturbati, ma cadono dritti nella trappola", dice Ostlund.

Non si accontenta di satireggiare il mondo dell'arte, Ostlund ridicolizza l'insaziabile appetito dei media per le controversie. Per ricevere una copertura significativa, "i vostri concorrenti non sono gli altri musei, ma i disastri naturali e le minacce terroristiche", dice un agente di marketing al personale della galleria.

"Penso che (i media) stiano trattando gli eventi terroristici e cose del genere in modo molto, molto strano e controproducente", dice Ostlund. Il consenso non fa una buona notizia, la discordia sì, dicono gli esperti di marketing.

Mentre Christian esalta i valori umanistici di "The Square", i numerosi senzatetto di Stoccolma entrano ed escono dall'inquadratura. Il curatore accetta milioni di corone da ricchi donatori, ma "non ho soldi" è il suo costante ritornello. È chiaro che, sebbene "The Square" sia un concetto valido, i suoi ideali non si estendono oltre i suoi confini.

"Ci sono molti rituali e convenzioni nel mondo dell'arte che lo rendono molto separato da ciò che accade fuori dalle mura del museo", spiega il regista. "Stiamo cercando di attaccare un po' quel mondo e di far sì che si pongano delle domande su ciò che stiamo facendo".

A illustrare questo punto è una scena inquietante che coinvolge un artista della performance, interpretato da Terry Notary, che agisce come una scimmia. Occupando lo spazio tra arte ed esperimento sociale - e in parte ispirandosi al musicista GG Allin, secondo il regista - al pubblico di un gala in smoking viene detto di non guardare o affrontare "l'animale" mentre si aggira tra i tavoli. Rimangono passivi, anche quando lui inizia ad aggredire brutalmente un'ospite donna. È l'effetto spettatore portato all'ennesima potenza agghiacciante.

"L'arte è un'opportunità per trascendere ogni tipo di tabù", riflette Christian. Ma l'arte dovrebbe farlo per amore dell'arte?

Attraverso l'arte Ostlund rafforza la delicatezza del contratto sociale e la facilità con cui può essere infranto. Sotto i convenevoli, la legge della giungla è ancora valida. Tuttavia, c'è il suggerimento che l'arte possa anche essere la redenzione della società. Dopo tutto, dice il regista, l'uomo non è altro che una "scimmia con una cultura che cerca di affrontare la vita".

A cavallo tra il mondo dell'arte e quello del cinema, lo svedese appare ambivalente nei confronti del suo marchio, piuttosto che condannarlo. Come dovrebbero sentirsi gli amici artisti di Ostlund di fronte a "The Square"?

"Se si tratta di artisti che hanno effettivamente dei contenuti nel loro lavoro, non credo che avranno paura", dice Ostlund. "Ma se stai recitando il ruolo di un artista e hai paura di essere (rivelato), ovviamente ti sentirai minacciato dal film".

