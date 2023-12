The Rock mostra il teschio gigante del T-Rex "Stan" durante il Monday Night Football ManningCast

Dwayne "The Rock" Johnson è apparso nell'ultima trasmissione ManningCast della stagione NFL di quest'anno, condotta dalla leggendaria coppia di fratelli del football Peyton ed Eli Manning, con il più insolito degli sfondi: un T-Rex.

Johnson si è unito alla telecronaca alternativa di ESPN2 per il secondo quarto della comoda vittoria dei Los Angeles Rams nella wild-card dei playoff della NFC sugli Arizona Cardinals e stava riflettendo sulla sua carriera universitaria nel football all'Università di Miami, quando Eli Manning ha indicato il dinosauro dietro il suo ospite.

"Ho un teschio di T-Rex, sì", ha detto Johnson ridendo.

"Quello è Stan. In effetti Stan è il cranio di T-Rex più completo mai trovato da un paleontologo - un giovane paleontologo - e si chiamava Stan, quindi questa testa di T-Rex è stata chiamata così in suo onore".

"Piuttosto figo e cazzuto, non è vero?".

Eli Manning ha risposto: "Mi piace. Mi piace".

Nell'ottobre del 2020, un fossile di T-Rex di 39 piedi - soprannominato Stan dal nome del suo scopritore Stan Sacrison che scavò i resti nel 1992 - è stato venduto a un acquirente anonimo in un'asta dal vivo di Christie's per una cifra di 31.847.500 dollari, secondo quanto riportato dal National Geographic.

Scoperto in un'area remota che si estende tra il Nord e il Sud Dakota, il Wyoming e il Montana, lo scheletro è considerato uno degli esempi più grandi e completi di T-Rex, con 188 ossa originali.

La CNN ha contattato l'agente di Johnson in merito all'origine del suo teschio di T-Rex.

Imbottigliato

All'inizio del secondo quarto, Johnson ha regalato un momento di involontaria comicità dopo che Eli Manning gli aveva chiesto come avrebbe fatto a dare energia a una squadra di Cardinals ammaccata, in svantaggio per 14-0 al terzo down e sette.

Non essendo nuovo a discorsi motivazionali, Johnson ha snocciolato un entusiasmante discorso d'incoraggiamento mentre i giocatori si schieravano per lo snap.

"Ascoltate, avete una sola possibilità, avete un'opportunità: dovete graffiare, artigliare, lottare, mordere, calciare con tutto quello che potete per far sì che questo accada", ha detto Johnson.

"È una filosofia con le spalle al muro e quando sei con le spalle al muro in ogni momento della vita hai un solo posto dove andare, ed è in avanti".

Pochi secondi dopo che Johnson ha aggiunto "Let's go" al suo comizio, il quarterback dei Cardinals Kyler Murray - sotto pressione in end zone da parte del linebacker Troy Reeder - ha lanciato un intercetto calamitoso per un pick-six, portando il vantaggio dei Rams a 20-0.

Mentre i fratelli Manning sedevano attoniti, Johnson ha affogato i suoi dispiaceri bevendo da una bottiglia di tequila.

"È colpa del discorso di incoraggiamento", ha detto ridendo Eli Manning.

Johnson ha lasciato la trasmissione alla fine del secondo quarto, non prima di essere stato ringraziato da Eli Manning per avergli dato un nuovo soprannome: "Monossido di carbonio umano", il killer silenzioso.

I Cardinals hanno finalmente raggiunto il tabellone nel secondo tempo, ma sono stati comunque superati nei quarti finali e hanno subito una sconfitta per 34-11.

Domenica i Rams affronteranno i Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady nel divisional round.

