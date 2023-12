'The Rock': Dwayne Johnson afferma di non essere l'acquirente anonimo del teschio di T-Rex

Nell'ottobre 2020, un fossile di T-Rex di 39 piedi - soprannominato "Stan" in riconoscimento del suo scopritore Stan Sacrison che ne scavò i resti nel 1992 - è stato venduto a un acquirente anonimo in un'asta dal vivo di Christie's per una cifra di 31.847.500 dollari, secondo il National Geographic.

Lunedì Johnson è stato avvistato con un teschio gigante di T-Rex nel suo ufficio durante la sua apparizione virtuale a "Monday Night Football with Peyton and Eli".

Il co-conduttore Eli Manning ha fatto notare il dinosauro.

"Ho un teschio di T-Rex, sì", ha detto Johnson ridendo. "Quello è 'Stan'. In effetti 'Stan' è il teschio di T-Rex più completo mai trovato da un paleontologo - un giovane paleontologo - e il suo nome era Stan, quindi questa testa di T-Rex è stata chiamata come lui. Forte e tosto, non è vero?".

In un lungo post su Instagram, martedì, Johnson ha dichiarato di non essere l'acquirente e che il teschio visto nel ManningCast è una replica.

"Dopo la mia intervista LIVE al #ManningCast di ieri sera su Monday Night Football della @NFL, ci sono state tonnellate di speculazioni mondiali nel mondo della scienza ~ che sono il "misterioso acquirente" del teschio originale T-REX, noto come STAN", ha scritto.

"Non sono io l'acquirente misterioso. Nel mio ufficio di casa, questo è il mio calco di STAN che ho fatto e acquistato dai miei amici del Black Hills Institute of Geological Research and Paleontological Excavations".

"Lo STAN originale è stato trovato nel 1987 dal paleontologo dilettante Stan Sacrison e infine scavato nel 1992. In ambito scientifico, questo cranio T-REX è considerato il cranio più perfettamente conservato mai trovato. Le ossa di questa bellissima bestia erano perfettamente incontaminate.

Ecco perché STAN è così straordinario e speciale". Nel 2020, STAN è stato messo all'asta e venduto per 31,8 milioni di dollari a un acquirente anonimo e mai più rivisto. Quell'acquirente non ero io.

"Il mio amore, il mio rispetto, il mio fascino e la mia curiosità per la scienza paleontologica e archeologica sono profondi e se fossi l'orgoglioso proprietario del vero STAN, di sicuro non lo terrei nel mio ufficio. Johnson è passato da wrestler professionista a star del cinema, a grande imprenditore e a persona che quasi la metà degli americani vorrebbe vedere come prossimo presidente degli Stati Uniti, secondo un sondaggio. Ha 285 milioni di follower su Instagram.

Chloe Melas ha contribuito a questo servizio.

