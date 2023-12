'The Princess' non riesce a salvarsi da un film violento, decisamente non Disney

Il regista Le-Van Kiet porta molta azione e un certo stile visivo in questo concetto un po' claustrofobico, che si svolge quasi interamente all'interno dei confini di quel castello, mentre la principessa combatte attraverso un assortimento di ostacoli e nemici che sono molto, molto più grandi di lei.

Il modo in cui riesce a farlo viene spiegato attraverso dei flashback, ma il film non si preoccupa eccessivamente della trama o dei dettagli, a parte il fatto che il pretendente psicopatico che la principessa ha abbandonato (interpretato da Dominic Cooper) e la sua principale scagnozza ("Quantum of Solace" di Olga Kurylenko) sono assolutamente spietati e disposti a uccidere chiunque interferisca con i loro piani, compresa la famiglia della principessa.

Il film possiede un certo senso dell'umorismo, ma è per lo più espresso in modo cartoonesco, come nel caso della guardia in sovrappeso che passa un tempo spropositato a sbuffare e salire le scale della torre, o di un rapido calcio all'inguine che si rivela sorprendentemente inefficace.

Il film rappresenta un tratto poco ortodosso per la King, sicuramente rispetto al suo ultimo lavoro di rilievo per Hulu nella serie limitata "The Act". L'unica altra parte significativa è quella di Veronica Ngo ("The Old Guard") nel ruolo della sua tutor nelle arti di combattimento - lezioni condotte all'insaputa del Re - che rafforza solo modestamente la sensibilità femminista della storia.

Sebbene il film scorra per circa 90 minuti, è difficile capire a chi fosse destinato, poiché l'azione - per quanto a volte macabra - sembra di dimensioni relativamente ridotte, pur essendo troppo hardcore per andare oltre quella base di pubblico. In questo senso, ha l'aspetto di un'altra uscita Fox che la casa madre Disney (comprensibilmente, in questo caso) non ha saputo gestire a livello di marketing.

Non che il mondo non abbia bisogno di una principessa che spacca i culi in questo momento, ma sarebbe stato utile offrirne una con un po' più di sostanza di questa.

"The Princess" debutta il 1° luglio su Hulu negli Stati Uniti e come Star Original su Disney+ a livello internazionale.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com