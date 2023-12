I punti salienti della storia

The Open 2016: Henrik Stenson supera Phil Mickelson nella classica della Claret Jug

Henrik Stenson vince il British Open al Royal Troon

Lo svedese conquista il primo titolo major al 42° tentativo

Phil Mickelson a tre colpi di distanza

La coppia chiude con 11 colpi di vantaggio

Il 40enne svedese ha lanciato una carica tardiva per battere l'americano di tre colpi e diventare il primo scandinavo a vincere un major nel 145° British Open al Royal Troon domenica.

Stenson, numero 6 al mondo, ha rotto la situazione di stallo di un pomeriggio avvincente con lunghi birdie alla 14ª e alla 15ª e ne ha aggiunti altri due nelle ultime tre buche per ottenere un 63 da record.

Henrik Stenson vince il British Open

Il suo punteggio finale di 20 sotto ha battuto il record di punteggio del British Open di Tiger Woods (19 sotto), stabilito nel 2000, e ha eguagliato il record di major di tutti i tempi di Jason Day, stabilito all'U.S. PGA del 2015.

Il quarantaseienne Mickelson, che ha mancato per poco un 62 nella giornata inaugurale, ha girato con un 65 in sei colpi, ma non è riuscito a conquistare il suo sesto titolo major di fronte all'assalto tardivo di Stenson.

I due hanno dato vita a una sublime masterclass di abilità e nervi saldi nonostante le condizioni difficili e ventilate, in una sfida che probabilmente eclisserà il famoso "Duello al sole" dell'Open, quando Tom Watson batté Jack Nicklaus in un'epica battaglia a Turnberry nel 1977.

Lo standard del golf ha di fatto diviso il British Open in due eventi separati, con l'inseguitore più vicino, l'americano JB Holmes, che ha chiuso a sei sotto.

Quando Stenson ha realizzato il suo ultimo birdie curvo sul green della 18ª, ha fatto una pausa prima di stringere i pugni e abbracciare il suo caddie. Dopo aver salutato la folla, ha abbracciato Mickelson, il cui punteggio avrebbe vinto tutti gli altri British Open tranne quattro.

Stenson, che è arrivato secondo a Mickelson nell'Open del 2013 a Muirfield, battuto di tre colpi, ha dedicato la vittoria a un amico di Dubai morto di cancro questa settimana.

"Ho sentito che era lì con me questa settimana", ha detto ai giornalisti.

Il primo titolo major di Stenson al 42° tentativo è arrivato dopo altri due terzi posti nell'Open nel 2008 e nel 2010. È stato anche due volte terzo nel PGA statunitense e quarto nell'U.S. Open e nel PGA.

"Sentivo che questo sarebbe stato il mio momento", ha aggiunto Stenson, che diventa il più anziano vincitore di un major dopo Mickelson, che aveva 43 anni quando vinse la sua Claret Jug.

"Rende ancora più speciale battere un avversario come Phil. È stato uno dei migliori a giocare, e sicuramente negli ultimi 20 anni".

Orgoglioso

L'ex numero 2 del mondo ha attraversato due lunghi periodi di crisi nella sua carriera, quando la fiducia ha toccato il fondo, in particolare nei primi anni 2000. Ha anche sofferto molto dopo aver perso una notevole somma di denaro a favore del truffatore Allen Stanford in uno schema Ponzi.

Ma dice di sentirsi "privilegiato" per essere il primo svedese a vincere finalmente un major.

"Ci sono stati molti grandi giocatori del mio Paese che hanno tentato di vincere negli anni e nei decenni passati e ci sono stati un paio di casi davvero vicini", ha detto. "Jesper Parnevik, in particolare, per due volte. Mi ha mandato un messaggio: 'Vai e finisci quello che io non sono riuscito a finire', e sono davvero orgoglioso di averlo fatto, e questa vittoria sarà molto importante per il golf svedese".

Stenson ha ribaltato la situazione con Mickelson dopo il secondo posto dell'americano nel 2013.

Stenson ha iniziato la giornata finale con un colpo di vantaggio su Mickelson, ma le posizioni si sono rapidamente invertite dopo la prima buca.

Alla terza buca è tornato in vantaggio, ma l'incredibile eagle three di Mickelson alla quarta, dopo un fading in un ferro lungo al centro del green, li ha riportati in parità.

Impeccabile

Sulla corta Postage Stamp eighth, Mickelson ha piazzato il suo tee shot a sei piedi ma ha mancato il putt per il birdie, mentre Stenson ha realizzato il suo da una distanza maggiore.

Lo svedese ha portato il suo vantaggio di un colpo al giro di boa, ma è tornato a raggiungere Mickelson con un bogey alla difficile 11ª, prima che la lotta diventasse più disperata, con nessuno dei due giocatori disposto a cedere un centimetro.

Ma poi Stenson ha messo a segno un colpo significativo con un colpo lungo sul green alla 14ª e ha lanciato un'altra bomba dal nulla alla 15ª per scuotere il rivale.

Il mancato eagle putt di Mickelson alla 16 è stata la sua ultima possibilità di raggiungere Stenson.

Come un attaccabrighe da bar, Mickelson ha continuato a oscillare e ha mancato per millimetri un'occasione di eagle alla 16 per rimanere a due punti di distanza. Un mezzo par alla 17 ha dato a Stenson una virtuale passeggiata cerimoniale alla 18. Ha aggiunto il tocco finale di fronte al pubblico.

Davanti alle tribune gremite, Stenson ha aggiunto il tocco finale con un birdie alla 10ª, a coronamento di una delle più straordinarie giornate di golf dei campionati major.

"È deludente arrivare secondi, ma sono contento per Henrik", ha detto Mickelson. "È un grande campione e siamo amici da tempo".

E ha aggiunto: "Probabilmente è la miglior partita che ho giocato e non ho vinto. Ho giocato un golf quasi impeccabile e sono stato battuto".

L'americano Steve Stricker ha chiuso a cinque colpi, mentre il nordirlandese Rory McIlroy, numero 4 del mondo, ha realizzato un impressionante 67 finale per salire al quinto posto a quattro colpi, insieme all'inglese Tyrrell Hatton e allo spagnolo Sergio Garcia.

Ma il Troon 2016 sarà sempre ricordato come il momento più alto di Henrik.

