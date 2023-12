'The Marvels' è il film più breve della Marvel, ma non è neanche lontanamente uno dei suoi migliori

Sebbene questo sequel di "Captain Marvel" segni il culmine di un ampio lavoro di base, avendo introdotto i personaggi in streaming in "WandaVision" e "Ms. Marvel", la sua principale debolezza non risiede tanto nel trio di eroi, la cui interazione regala momenti piacevoli, ma piuttosto nel suo cattivo. Si tratta di Dar-Benn (Zawe Ashton), un vendicativo leader dei Kree, che cerca di vendicarsi di Capitan Marvel (Brie Larson) brandendo un martello come quello usato da Ronan.

La minaccia, ahimè, è particolarmente poco descrittiva e il Dar-Benn, per quanto potente, non è molto interessante. In poche parole, è un lontano ritorno al capitano buono che si scambiava le testate con Thanos in "Avengers: Endgame".

D'altra parte, "The Marvels" segue una traiettoria un po' diversa, basandosi su un'anomalia di spostamento temporale che porta il trio di Capitan Marvel, Monica Rambeau (Teyonah Paris) e Ms. Marvel (Iman Vellani) a fare zapping dentro e fuori i luoghi degli altri, un effetto imbarazzante che è in gran parte giocato per le risate, ma che all'inizio si rivela troppo caotico per il suo stesso bene.

La regista Nia DaCosta (che condivide la sceneggiatura con Megan McDonnell ed Elissa Karasik), i cui crediti includono il sequel horror "Candyman", trova il suo attore più attraente nella Kamala Khan della Vellani, la cui reazione da star, fan-girl sfegatata degli eroi più anziani, conferisce al film una dolcezza giocosa e gran parte del suo divertimento.

Anche l'altro attore di spicco propende per il lato sciocco: Goose, il gatto Flerken che periodicamente tossisce qualcosa di molto più disgustoso di una palla di pelo.

L'accoppiata Vellani-gatto potrebbe aumentare l'attrattiva del film per i giovani; tuttavia, questo è il tipo di materiale apparentemente più adatto alla latitudine narrativa di una serie in streaming a episodi multipli, il che non fa che alimentare la sensazione che "The Marvels" sia qualcosa di simile a "Marvel Lite", meno degno del patrocinio delle sale cinematografiche quando il tocco di Re Mida dello studio appare già notevolmente meno dorato. (Il primo film, in particolare, ha superato le aspettative di incasso).

La responsabilità è da attribuire a diversi fattori, alcuni dei quali al di fuori del controllo della Marvel. Il più sottovalutato, tuttavia, se si esclude l'abbondanza di contenuti in streaming, potrebbe riguardare l'apice operistico raggiunto da "Endgame", che i film successivi hanno faticato a replicare, insieme alla perdita di attori chiave che sono usciti durante o intorno ad esso.

Da questo punto di vista, l'elemento più incoraggiante di "The Marvels" è la scena di chiusura dei titoli di coda, una delle più intriganti della memoria recente in termini di allusione alle possibilità per il futuro.

Al di là di questo, "The Marvels" si sente tranquillamente insipido in un momento in cui la Marvel ha bisogno di correre qualche rischio. Infatti, nonostante la presenza di un eroe spaziale in grado di volare maestosamente verso le stelle, questi eroismi sono presenti in un film che decolla solo a intermittenza.

"Le meraviglie" uscirà nelle sale americane il 10 novembre. È classificato come PG-13.

Fonte: edition.cnn.com