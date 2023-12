'The Mandalorian' si avvia verso la terza stagione con un nuovo tasto reset

In uno degli aspetti più strani della tradizione mandaloriana, la rimozione dell'elmo ha marchiato Din Djarin (Pedro Pascal, o almeno la sua voce) come apostata, spingendolo a recarsi sul suo mondo natale nel tentativo di espiare.

Il viaggio, tuttavia, richiede prima alcune tappe, a cominciare da una muscolosa sequenza d'azione che coinvolge una creatura gigante, seguita da una visita al suo vecchio amico Greef Karga (Carl Weathers) e da un'altra a Bo-Katan (Katee Sackhoff), che non capisce l'impegno di Djarin nei confronti del codice mandaloriano. (Karga ha spiegato l'assenza di Cara Dune dopo che la Disney ha deciso di separarsi dall'attrice che la interpretava, Gina Carano, a causa di post offensivi sui social media).

Ciò che è rimasto, in un episodio scritto dal produttore esecutivo Jon Favreau, sono stati piccoli e piacevoli momenti di comicità, la maggior parte dei quali ha coinvolto Grogu, alias Baby Yoda, che si è divertito in vari modi, scambiando un piccolo alieno per un animale domestico ed esplorando le meraviglie di una sedia girevole.

Nella misura in cui le precedenti stagioni di "The Mandalorian" sono state guidate dalla ricerca di una casa per Grogu, prima che i due si riunissero in "The Book of Boba Fett" (in realtà "The Mandalorian Season 2B"), la première è sembrata poco incisiva nella sua scala narrativa. La grazia di salvare la situazione è stata l'abilità con cui Favreau e il suo collega produttore Dave Filoni hanno saputo sfruttare l'universo di "Star Wars", dai film recenti alle serie animate "Star Wars: The Clone Wars" e "Star Wars Rebels", dove Bo-Katan ha iniziato la sua carriera.

Disney+ non ha reso disponibile l'episodio ai critici in anticipo, il che ha alimentato le aspettative che il primo episodio potesse contenere qualche tipo di rivelazione o sorpresa, magari come il grande cameo che ha chiuso la seconda stagione.

Tuttavia, "L'Apostata" è stato l'opposto di tutto ciò, più un caso di ingresso graduale nella stagione che di esplosione in essa, ponendo al contempo le basi per un'immersione nella politica mandaloriana - basandosi sull'impressione, apparentemente, che un anno dopo "Il Libro di Boba Fett" i fan dello show, come Grogu, siano pronti a sedersi e godersi il viaggio.

