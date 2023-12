'The Crown' si ricarica di nuovi protagonisti e vecchi problemi in una quinta stagione più disarticolata

Questo tema è tra gli intrighi di palazzo più succosi della nuova stagione, quando il Principe Carlo (Dominic West) si lamenta del suo status di erede in attesa e discute apertamente della "Sindrome della Regina Vittoria", un riferimento al fatto che sua madre, la Regina(Imelda Staunton), è troppo radicata nel passato e nella tradizione per soddisfare le mutevoli esigenze di una monarchia moderna.

Naturalmente, la stagione inizia nel 1991, quindi c'è l'allettante consapevolezza che Elisabetta manterrà il titolo per altri tre decenni, e che Carlo sta per danneggiare gravemente la sua immagine pubblica grazie alla rottura del matrimonio con Diana (Elizabeth Debicki), che cattura perfettamente lo sguardo pensoso e vagamente triste di Diana. Il personaggio se la cava meno bene in termini di approfondimento emotivo, dal momento che questa volta è ritratto con meno simpatia, almeno nella sua ingenuità rispetto all'inferno che il parlare pubblicamente della Famiglia Reale scatenerebbe.

Il disagio associato a queste esplosioni pubbliche ricade sul nuovo Primo Ministro, John Major (Jonny Lee Miller), che riconosce le dinamiche di ciò che sta accadendo meglio degli attori principali, il che non rende il suo ruolo meno scomodo per lui.

Lo sceneggiatore/produttore Peter Morgan si cimenta ancora una volta in situazioni di ogni tipo nel corso dei 10 episodi, tra cui l'improbabile amicizia che si sviluppa tra il Principe Filippo (Jonathan Pryce, che ha un ruolo importante) e Penny Knatchbull (Natascha McElhone), la moglie molto più giovane del figlioccio di Filippo, che inizia quando lui cerca di consolarla per la tragica morte della figlia.

Philip si prende anche la responsabilità di rimproverare Diana per non aver capito l'istituzione in cui si è sposata, ricordandole che "non è una famiglia. È un sistema".

Tuttavia, data l'attenzione a Diana e Carlo in questo decennio, le digressioni sembrano più pronunciate - e in alcuni casi discutibili - in questa stagione, dalla situazione della Principessa Margaret (ora Lesley Manville), che non ha fatto del tutto pace con il suo passato, a un'ampia deviazione nella storia di Dodi e Mohamed al-Fayed (rispettivamente Khalid Abdalla e Salim Daw di "The Kite Runner"), l'eventuale fidanzato di Diana e il suo ricco padre ossessionato dallo status, ai cui occhi l'uomo più giovane non è mai abbastanza.

Se si aggiunge un episodio dedicato alla Russia e alla sordida storia dei reali intorno alla Rivoluzione, a volte si ha la sensazione di essere un po' troppo lontani.

Le labbra rimangono incredibilmente rigide, anche nelle circostanze più difficili. Quando Carlo dice in privato a sua madre riguardo a Diana: "Ho fatto quello che mi hai chiesto, mamma. Ho cercato di far funzionare le cose", lei risponde seccamente che "essere felicemente sposati è una preferenza piuttosto che un requisito".

Il casting rimane una flessione sgargiante a quasi tutti i livelli - Timothy Dalton appare persino in un piccolo ma significativo cameo - e per coloro che non ne hanno mai abbastanza del gossip reale, Morgan rende ancora una volta il pubblico partecipe della sua versione di ciò che si è svolto a porte chiuse, come Carlo e Diana che chiacchierano tranquillamente dopo aver concluso il loro divorzio.

"Non sei mai stato giovane, nemmeno quando eri giovane", gli dice lei.

"The Crown" è stata grande, come testimonia il bottino di Emmy per la sua quarta stagione, ed è ancora molto bella. Tuttavia, visti gli alti livelli raggiunti dalle versioni più giovani di questi personaggi, per dirla con la Regina, guardare l'attuale stagione sembra più una preferenza che un obbligo.

"The Crown" inizia la sua quinta stagione il 9 novembre su Netflix.

Fonte: edition.cnn.com