TGI Fridays chiude bruscamente 36 ristoranti "poco performanti

La catena ha dichiarato in un comunicato di aver chiuso 36 ristoranti "poco performanti" come parte della sua "strategia di crescita continua", che comprende anche una scossa ai suoi ranghi dirigenziali e la vendita di alcuni ristoranti al suo ex amministratore delegato.

TGI Fridays non ha reso noto l'elenco dei locali chiusi, ma i media locali indicano che il New Jersey è stato il più colpito con sette locali chiusi, sei in Massachusetts e cinque a New York. Anche alcune sedi in California, Colorado, Florida, Texas e Pennsylvania sarebbero state chiuse.

Prima delle chiusure, TGI Fridays aveva circa 270 sedi negli Stati Uniti, un numero che si è ridotto negli ultimi anni. A circa l'80% del "totale dei dipendenti colpiti" sono state offerte opportunità di trasferimento, ha dichiarato l'azienda.

"La nostra priorità assoluta è sempre stata quella di offrire un'esperienza superiore a tutti i clienti di TGI Fridays, e abbiamo identificato le opportunità per ottimizzare e snellire le nostre operazioni per garantire di essere nella posizione migliore per soddisfare - e superare - la promessa del marchio", ha dichiarato Ray Risley, presidente e direttore operativo degli Stati Uniti, nel comunicato.

Tra gli altri cambiamenti attuati dalla catena, che ha quasi 60 anni, c'è la vendita di otto sedi precedentemente di proprietà dell'azienda, tutte nel nord-est degli Stati Uniti, all'ex amministratore delegato Ray Blanchette. Quest'ultimo è stato l'amministratore delegato di TGI Fridays per cinque anni, fino a maggio 2023.

Blanchette ha una "comprensione impareggiabile dell'attività di TGI Fridays e dell'impegno del ristorante a garantire l'eccellenza agli ospiti", ha dichiarato la catena a proposito della vendita, aggiungendo che "guiderà i locali in una nuova fase di rivitalizzazione".

TGI Fridays è di proprietà privata di TriArtisan Capital Advisors, una società di private equity, quindi i risultati finanziari non vengono resi noti. Tuttavia, l'anno scorso l'azienda ha dichiarato che le vendite totali dovrebbero raggiungere 1,6 miliardi di dollari nel 2022, con una crescita delle vendite negli Stati Uniti dell'8% rispetto al 2019.

Negli ultimi mesi ha anche modificato il suo menu per stare al passo con i suoi rivali, in particolare Applebee's e Chili's, aggiungendo il sushi, rinfrescando il menu dei cocktail e rinnovando la selezione degli antipasti.

