Teuber lotta per il secondo posto dopo un incidente, Hausberger vince l'oro

L'ottavo giorno dei Giochi Paralimpici splende per la Germania nel ciclismo: i concorrenti tedeschi si contendono l'oro e l'argento. Il veterano Michael Teuber fa un impressionante ritorno, mentre Maike Hausberger si aggiudica la sua prima vittoria da campionessa del mondo.

Hausberger, 29 anni, nata con spasticità emiparesi (paralisi del lato sinistro), ha vinto la sesta medaglia d'oro tedesca ai Giochi di Parigi nella categoria C1-3 della cronometro su strada con un tempo vittorioso di 21:30.45 minuti sui 14,1 chilometri del percorso. Prima di lei, Michael Teuber si è aggiudicato la medaglia d'argento.

Hausberger ha battuto la concorrente britannica al secondo posto, Frances Brown, di 15,8 secondi sul percorso collinare con due salite impegnative e un dislivello totale di 140 metri.

Prima di Hausberger, i nuotatori Josia Topf e Tanja Scholz, la tiratrice Natascha Hiltrop e il schermidore in carrozzina Maurice Schmidt avevano vinto ciascuno l'oro. La vittoria di Hausberger a Parigi segna la sua prima vittoria ai Giochi Paralimpici, alla sua terza partecipazione.

Il cinque volte campione paralimpico Teuber, che è stato paraplegico incompleto da un incidente d'auto nel 1987, si è dovuto accontentare dell'argento nella cronometro C1, finendo in 21:18.14 minuti - solo dietro a Ricardo Ten Argiles della Spagna, che ha fatto il tempo di 20:39.53 minuti. Pierre Senska ha ottenuto il quarto posto, finendo 40 secondi dietro il bronzo.

Sfortunatamente, Teuber ha subito un incidente durante un campo di allenamento a Lanzarote in marzo. Dopo essere stato investito da un'auto che viaggiava a 50 km/h, ha subito una frattura della sesta vertebra toracica, diverse costole e una frattura open del tibia. Dopo l'intervento chirurgico, il campione del mondo in carica ha lottato per tornare in forma e ha fatto un effort eroico, alla fine vincendo la medaglia d'argento.

La vittoria di Hausberger nel ciclismo rafforza ulteriormente il successo della Germania ai Giochi Paralimpici. Nonostante la difficile sfida sul percorso collinare, la medaglia d'argento di Teuber nel ciclismo dimostra la sua resilienza e determinazione.

