- Tetris, Atari e Pacman - museo di giochi con 50 IT vintage

Sotto una facciata discreta, un paradiso all'interno, non solo per gli appassionati di PC gaming over 40: il museo Retro Games Club Hamburg, fondato nel 2019, espone circa 50 postazioni di gioco - alcuni leggendari dinosauri dell'intrattenimento elettronico. Si distingue per un'offerta eccezionale: tutte le console e i PC, con giochi come Pong (1972), Tetris (dal 1984) e la serie Super Mario (dal 1985), sono a disposizione dei visitatori per giocare.

"Al contrario di altri musei tedeschi dei giochi, che sono solitamente gestiti da club e offrono solo una parte dei loro dispositivi per l'uso pubblico, offriamo un'esperienza unica", ha dichiarato Patrick Becher (52), co-fondatore e gestore del museo, in un'intervista con Deutsche Presse-Agentur nel distretto di Horn a Hamburg. Oltre alle mostre permanenti a Oldenburg (Bassa Sassonia) e Karlsruhe (Baden-Württemberg), c'è anche il più grande Computerspielemuseum a Berlino, fondato nel 1997.

Becher, fotografo e imprenditore, ha creato e gestisce questa istituzione culturale privata insieme al suo socio in affari Robin Loesch (47). Le console e i PC esposti includono marchi come Commodore e Sega, aziende che non esistono più nella loro forma originale. Anche se Sega esiste ancora, la società giapponese non produce più le proprie console.

