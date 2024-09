Lamento per la limitazione del lavoro - Testimonianza richiesta per la vaccinazione sanitaria: il leader RKI convocato

Il Tribunale Amministrativo di Osnabrück esaminerà martedì le ragioni dell'applicazione degli obblighi vaccinali per il COVID-19 per il personale sanitario. Il dottor Lars Schaade, capo del team di crisi COVID-19 dell'Istituto Robert Koch (RKI) nel 2022, è stato convocato per testimoniare. Verrà interrogato sulla sua interpretazione di determinati paragrafi nelle presunte linee guida RKI che stabiliscono come valutare la situazione del COVID-19.

Il processo riguarda una donna che era un'assistente sanitaria in un ospedale di Quakenbrück nel 2022. Sta intentando un'azione legale contro il distretto di Osnabrück, che le ha vietato di lavorare in ospedale dal 7 novembre 2022 a causa del rispetto della legge sulla protezione dalle infezioni. Questo divieto sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022. Non ha fornito la prova di vaccinazione, guarigione dal COVID-19 o esenzione medica. Si attende una sentenza martedì.

Nel marzo 2022, la Corte Costituzionale Federale ha confermato la legittimità dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario. Tuttavia, la richiedente sostiene che già allora si sapeva che il vaccino COVID-19 non avrebbe impedito le infezioni. Questo è stato confermato dai protocolli RKI rivelati in quella primavera.

La pubblicazione online indipendente "Multipolare" ha reso noti parzialmente censurati i protocolli del team di crisi RKI dal gennaio 2020 all'aprile 2021 nel marzo 2024. Dopo le speculazioni sulla manipolazione esterna della valutazione del rischio RKI, l'istituto ha infine reso disponibili la maggior parte di questi protocolli nella loro forma integrale. I documenti rimanenti dei verbali delle riunioni, che si sono concluse a luglio 2023, saranno resi disponibili il prima possibile, secondo l'RKI.

L'assistente sanitaria al centro di questa causa è una donna. Il distretto di Osnabrück, dove si trova il tribunale, ha vietato a diverse donne, inclusa la richiedente, di lavorare nel settore sanitario a causa della non conformità all'obbligo vaccinale nel 2022.

Leggi anche: