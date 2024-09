- Testimonianza di una ovazione di dieci minuti a Venezia

Attori protagonisti Joaquin Phoenix (49) e Lady Gaga (38), insieme al regista Todd Phillips (53), hanno presentato per la prima volta al pubblico "Joker: Duetto della follia" durante la serata del Festival Internazionale del Cinema del giovedì. La première al Lido è stata un grande successo, con il pubblico rapito dal seguito del film "Joker" del 2019 con Phoenix. Cinque anni prima, Phoenix e Phillips avevano presentato il loro lavoro per la prima volta, ma senza Lady Gaga.

Secondo numerosi media come "Hollywood Reporter", l'ultima installazione di "Joker" ha ricevuto un'ovazione di 10.5 minuti dopo i titoli di coda. La crew è stata accolta da un pubblico entusiasta nella Sala Grande, intervallato da grida di "Gaga, Gaga" e "Gaga, ti adoriamo". Lady Gaga, vestita con un abito elaborato e un copricapo con corna, ha risposto ai suoi sostenitori con baci.

Durante la conferenza stampa del pomeriggio, Lady Gaga ha preso la parola, condividendo il suo approccio insolito al film. Ha rivelato di aver rinunciato volontariamente alle sue abilità canore e a una particolare tecnica di respiro per il progetto. Il film è strutturato come un musical, ma non in modo convenzionale, come ha spiegato Lady Gaga: "Ma utilizziamo la musica per permettere ai personaggi di esprimere veramente le loro emozioni".

"Joker" ha avuto il suo primo successo al Festival del Cinema di Venezia nel 2019, vincendo il premio più importante della manifestazione, il Leone d'Oro. Ha poi vinto due premi Oscar. Fino a poco tempo fa, "Joker" deteneva anche il record del film a rating R più redditizio a livello globale, titolo che ha perso a favore del film Marvel "Deadpool & Wolverine" nell'estate del 2024.

Su "Joker 2"

Nel sequel "Joker: Duetto della follia", Arthur Fleck (Phoenix) finisce nella famigerata Arkham Asylum, la struttura di detenzione di Gotham City per i criminali mentalmente instabili, dove incrocia il cammino della sua compagna di ricovero Harleen Quinzel (Gaga). Lui affronta le sue molteplici identità e scopre la musica che è sempre stata il suo nucleo interiore, secondo la sinossi ufficiale. "Joker 2" è atteso nei cinema tedeschi il 3 ottobre.

Dopo la risposta entusiasta a "Joker: Duetto della follia", i giornali come "Variety" hanno riferito che i spettatori cantavano e fischiettavano la famosa frase del film, "'☉ Sarò una star ☉,'" mentre uscivano dal teatro. Durante una sessione di domande e risposte, Joaquin Phoenix ha condiviso come avesse trovato l'ispirazione per il viaggio musicale del suo personaggio ascoltando spesso vecchie registrazioni delle sue canzoni preferite, inclusa una in particolare che lo aveva colpito profondamente.

