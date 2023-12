Tesla richiama oltre 120.000 auto per i rischi legati alle portiere

Il difetto riguarda alcuni veicoli Model S e X del periodo 2021-2023 negli Stati Uniti, secondo quanto comunicato dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Tesla ha dichiarato di essere venuta a conoscenza del problema durante un crash test di routine il 6 dicembre e di non essere a conoscenza di lesioni o richieste di risarcimento derivanti dal problema.

La casa automobilistica ha rilasciato un aggiornamento software over-the-air (OTA) per le auto interessate dal difetto di sicurezza. Le lettere di notifica dovrebbero essere inviate ai proprietari di queste auto entro il 17 febbraio 2024.

I proprietari possono anche contattare il servizio clienti Tesla al numero 1-877-798-3752. Il numero di richiamo di Tesla è SB-23-00-009.

Rischi del pilota automatico

La scorsa settimana Tesla ha richiamato quasi tutti i suoi 2 milioni di veicoli negli Stati Uniti per limitare l'uso della funzione Autopilot. Il richiamo è avvenuto dopo due anni di indagini da parte delle autorità di sicurezza statunitensi su circa 1.000 incidenti in cui la funzione era stata attivata.

L'NHTSA ha dichiarato che il sistema Autopilot può dare ai conducenti un falso senso di sicurezza ed essere facilmente utilizzato in modo improprio in alcune situazioni pericolose in cui la tecnologia di Tesla potrebbe non essere in grado di navigare in sicurezza sulla strada.

Tesla ha rilasciato un aggiornamento OTA che fornisce ai conducenti maggiori avvisi quando non prestano attenzione alla strada mentre è attiva la funzione "Autosteer" di Autopilot. Queste notifiche ricorderanno ai conducenti di tenere le mani sul volante e di prestare attenzione alla strada, secondo una dichiarazione dell'NHTSA.

Il richiamo è arrivato due giorni dopo la pubblicazione di un'indagine dettagliata da parte del Washington Post che ha rilevato almeno otto incidenti gravi, tra cui alcuni mortali, in cui la funzione Autopilot non avrebbe dovuto essere attivata.

Il valore del pilota automatico

Con un valore di mercato di oltre 791 miliardi di dollari, Tesla(TSLA) è di gran lunga la casa automobilistica di maggior valore al mondo, nonostante il ritardo nelle vendite rispetto a concorrenti come Ford e Toyota.

Questa valutazione si basa in gran parte sulle proiezioni future delle vendite, sul software proprietario di Tesla e sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ma i recenti richiami potrebbero minacciare la posizione di vertice di Tesla.

"A lungo termine, credo che Tesla abbia il potenziale per diventare l'azienda di gran lunga più preziosa al mondo", ha dichiarato a ottobre l'amministratore delegato di Tesla Elon Musk durante una telefonata con gli analisti di Wall Street. "Se si dispone di auto completamente autonome su scala e di robot umanoidi completamente autonomi che sono veramente utili, non è chiaro quale sia il limite".

Tesla non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento della CNN.

Le azioni di Tesla sono salite complessivamente del 105% nel 2023, ma sono scese dell'1,6% negli ultimi sei mesi.

Chris Isidore della CNN ha contribuito a questa relazione.

Fonte: edition.cnn.com