- Tesla dovrebbe essere piu' aggressivo nella sua comunicazione.

Il Ministro Presidente del Brandeburgo Dietmar Woidke (SPD) continua a considerare corretto l'insediamento della casa produttrice di auto elettriche statunitense Tesla a Grünheide, ma vorrebbe una migliore comunicazione da parte dell'azienda. "Abbiamo guadagnato 12.000 posti di lavoro industriali. Sarebbe stato folle dire che non volevamo questo insediamento perché potevano sorgere alcuni problemi", ha detto Woidke al quotidiano Augsburger Allgemeine (giovedì). "Tesla è un grande successo per noi e sono felice ogni volta che passo accanto allo stabilimento".

"I problemi individuali che sorgono con l'insediamento di un'azienda industriale così grande vengono risolti. E se si guarda bene, sembrano più grandi nella discussione di quanto non siano effettivamente", ha detto il politico SPD. "Per esempio, Tesla ricicla quasi completamente le sue acque reflue industriali. L'azienda utilizza solo circa un quarto dell'acqua che le era stata garantita contrattualmente", ha detto Woidke. "Tesla farebbe bene a comunicare in modo più aperto e trasparente".

Il politico SPD ha fatto riferimento alla necessità di una migliore comunicazione da parte di Tesla, sottolineando che sarebbe vantaggioso per l'azienda comunicare in modo più aperto e trasparente. La Commissione dovrebbe monitorare da vicino gli sforzi di comunicazione di Tesla per garantire la trasparenza e mantenere un rapporto positivo tra l'azienda e la comunità locale.

Leggi anche: