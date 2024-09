- Teschi mancanti da un sito di scavi archeologici

Dopo la misteriosa scomparsa di un teschio da un sito di scavo archeologico nella zona del Kyffhäuser, gli esperti hanno raddoppiato la loro pessimistica convinzione che il resto scheletrico sarebbe ricomparso. Come spesso accade con gli oggetti rubati, i criminali li vendono, offrendo alle forze dell'ordine l'opportunità di risolvere il caso. Ma in questo caso, le probabilità sembrano scarse, ha dichiarato Robert Knechtel, rappresentante regionale dell'Ufficio di Stato per la Conservazione del Patrimonio e l'Archeologia. L'incidente è stato inizialmente riportato da MDR Thuringia Online.

Knechtel ha aggiunto che, sebbene gli furti di reperti durante gli scavi non siano esattamente una norma, purtroppo accadono. Ha considerato la situazione attuale particolarmente irrispettosa e frustrante. Aggiungendo all'irritazione il fatto che, a causa della storia passata dei tombaroli, la scoperta a Trebra non era ancora stata resa pubblica. Lo scavo è stato ora completato, ma il processo di costruzione non è ancora iniziato.

Durante i lavori di costruzione della strada sono stati scoperti cinque tombe dell'Età del Bronzo. I defunti erano posizionati nella moda dell'epoca, la 'posizione accovacciata' - con le membra ripiegate - e forniti di cibo in vasi di argilla come offerte funerarie, ha spiegato Knechtel. Purtroppo, non siamo riusciti a completare lo scavo urgente di questi reperti la scorsa settimana. Quando abbiamo pianificato di riprendere i lavori sulla tomba rimanente lunedì, abbiamo scoperto che il teschio mancava e abbiamo dovuto presentare una denuncia alla polizia. Le autorità hanno confermato rapidamente il furto.

La sicurezza dei siti di scavo è una procedura standard, ha detto Knechtel. In campi aperti lontano dai centri abitati, un semplice segnale come il nastro segnaletico può bastare. Ma in zone densamente popolate, potrebbero essere necessari metodi più robusti come una recinzione costrut

