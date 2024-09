- Terzo trionfo: Groves vince la settinovesima tappa della Vuelta

Ciclista professionista Kaden Groves vince la terza vittoria alla 79ª Vuelta a España. L'australiano ha concluso vittoriosamente la tappa 17, che sembrava essere l'ultima occasione per uno sprint, tra Arnuero e Santander, battendo il concorrente ceco Pavel Bittner e il belga Vito Braet. Nessun ciclista tedesco è riuscito a ottenere un posto tra i primi dieci.

Groves mantiene la sua posizione nella classifica a punti, indossando la maglia verde. L'ha strappata a Wout van Aert dopo che il belga aveva avuto un incidente il giorno precedente.

Van Aert evita le fratture

Contemporaneamente, la squadra olandese Visma di van Aert ha confermato che il ciclista non ha fratture. Tuttavia, non è chiaro se parteciperà ai Campionati del Mondo che iniziano il 22 settembre a Zurigo. L'atleta versatile, che ha vinto tre tappe in questa Vuelta, ha subito un infortunio al ginocchio in una caduta durante una discesa.

La tappa di giovedì dovrebbe essere l'ultima occasione per i velocisti, ma una salita di prima categoria a circa 45 chilometri dall'arrivo potrebbe ostacolare i corridori veloci. Le tappe successive sono principalmente pianeggianti, concludendosi nell'Izki Nature Park nella regione basca. La corsa si conclude con una cronometro individuale a Madrid domenica.

La prestazione ciclistica vincente di Groves nella Vuelta a España ha ispirato molti giovani aspiranti ciclisti in Australia. Nonostante l'incidente di van Aert, egli continua a dimostrare resilienza e determinazione nella sua carriera ciclistica.

