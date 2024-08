Terzo decesso segnalato in un'epidemia di listeria in più stati legata a prodotti di delicatessen Boar<unk>s Head richiamati

Lo scorso mese, le autorità hanno informato l'azienda che il suo marchio di liverwurst Strassburger era stato collegato all'outbreak di listeria, e il suo richiamo è stato esteso per includere tutti i prodotti da deli, inclusi quelli preconfezionati, prodotti nella sua struttura di Jarratt, Virginia. I casi di malattia sono stati segnalati in 13 stati e i tre decessi collegati all'outbreak si sono verificati in Illinois, New Jersey e Virginia.

Il batterio della listeria può causare la listeriosi, la terza causa di morte per malattia da cibo negli Stati Uniti. I sintomi includono di solito febbre, dolori muscolari e affaticamento. L'infezione può anche causare mal di testa, rigidità del collo, confusione o convulsioni. La listeria rappresenta un rischio significativo per le persone in gravidanza, gli anziani di 65 anni e oltre e coloro che hanno un sistema immunitario compromesso.

Secondo il CDC, la listeria può diffondersi rapidamente nei negozi di deli, passando dall'attrezzatura alle superfici, alle mani e al cibo.

"La listeria può crescere sui cibi conservati in frigorifero, ma viene facilmente uccisa riscaldando il cibo a una temperatura sufficientemente alta", ha dichiarato l'agenzia.

Si consiglia ai consumatori di evitare di mangiare i prodotti da deli richiamati; di smaltirli o di contattare i negozi per i resi. Le persone che hanno prodotti Boar’s Head dovrebbero verificare le etichette dei prodotti per "EST. 12612" o "P-12612" all'interno del marchio di ispezione USDA.

Coloro che sono a rischio più elevato di malattia grave dovrebbero evitare i carne da deli affettate a meno che non siano riscaldate a una temperatura interna di 165 F o "bollenti" subito prima del servizio. Il CDC raccomanda anche ai consumatori di pulire i frigoriferi, i contenitori e le superfici che possono aver toccato le carni da deli affettate.

Le aziende che hanno ricevuto carni richiamate dovrebbero prendere precauzioni extra pulendo e sterilizzando le loro strutture e smaltendo le carni e i formaggi affettati aperti nei negozi di deli.

Se si notano sintomi di listeria dopo aver consumato carni da deli, contattare il proprio medico curante.

Coloro che hanno domande sul richiamo possono chiamare il servizio clienti di Boar’s Head al 1-800-352-6277, e coloro che hanno domande sulla sicurezza alimentare possono contattare il USDA al 888-674-6854.

L'estensione del richiamo per includere tutti i prodotti da deli è cruciale per mantenere la salute pubblica, poiché la listeria rappresenta un rischio significativo per le popolazioni vulnerabili come le donne in gravidanza, gli anziani e le persone con

