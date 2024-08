- Terzo arresto dopo un allarme terroristico prima dei concerti di Swift.

Dopo la cancellazione dei concerti di Taylor Swift a Vienna, un'altra persona è stata arrestata. Un uomo di 18 anni originario dell'Iraq è stato trattenuto, secondo il Ministro dell'Interno austriaco Gerhard Karner. Il sospetto aveva giurato fedeltà all'organizzazione terroristica Islamic State (IS) e era noto per essere associato al principale sospetto di 19 anni. Tuttavia, non ci sono indizi di coinvolgimento diretto nei piani di attacco. Si ritiene che i due giovani siano stati conoscenti piuttosto che amici stretti.

Nel frattempo, il pubblico ministero ha richiesto la detenzione dei due sospetti arrestati mercoledì. Il tribunale regionale di Wiener Neustadt dovrebbe decidere sull'imposizione della detenzione più tardi nel pomeriggio.

Le indagini contro i sospetti sono in corso per l'appartenenza a un'organizzazione terroristica e a un'organizzazione criminale. Sono accusati di avere collegamenti con la rete terroristica IS e di sostenere i suoi obiettivi e intenzioni, secondo un portavoce del pubblico ministero.

Piano: Auto come arma

Si ritiene che il sospetto di 19 anni avesse pianificato un attacco fuori dallo stadio dove la superstar statunitense Taylor Swift avrebbe dovuto esibirsi di fronte a più di 60,000 spettatori. I suoi tre concerti a Vienna questa settimana sono stati cancellati per motivi di sicurezza, lasciando delusi i fan di Swift a decine di migliaia.

Il principale sospetto, che ha fatto una piena confessione, aveva accesso a un dispositivo esplosivo funzionante che aveva costruito da solo. Avrebbe intenzione di guidare la sua auto nella folla in attesa fuori dallo stadio Ernst-Happel-Stadion giovedì o venerdì, con l'intenzione di uccidere il maggior numero possibile di persone utilizzando un dispositivo esplosivo e armi da taglio.

Il secondo sospetto ha 17 anni e lavorava come montatore di palchi e impalcature allo stadio per il concerto di Swift. Il teenager, che ha radici turco-croate e era noto alle autorità di sicurezza dello stato, è amico del 19enne, la cui famiglia proviene dalla Macedonia del Nord.

Il 15enne continua a essere intensamente interrogato come testimone, ha detto Karner. Mentre il 19enne ha fatto una confessione, il 17enne continua a rifiutarsi di fare una dichiarazione. Le indagini proseguono a pieno ritmo e il pubblico verrà informato di qualsiasi nuova scoperta, ha detto il ministro dell'Interno.

Molti "Swifties" celebrano festa di strada

Sembrava che l'insegna fosse "buone vibrazioni invece di lunghi volti" per i migliaia di fan di Taylor Swift che si sono riuniti in città giovedì sera, tra gli altri. I giovani cantavano le canzoni della megastar, si scambiavano braccialetti e facevano infinite selfie. Alcuni locali offrivano drink gratis ai fan come risarcimento per l'evento mancato. I tre concerti previsti a Vienna si sono esauriti in poco tempo nell'estate del 2023, con un previsto 170,000 fan per l'evento di tre giorni. Molti di loro erano già in città quando l'organizzatore ha annullato l'evento a causa di preoccupazioni per la sicurezza.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la situazione di sicurezza a Vienna, data la cancellazione dei concerti di Taylor Swift e il presunto complotto terroristico. Le autorità dell'Unione Europea hanno offerto il loro sostegno alle autorità austriache nell'indagine su questa questione.

Data la natura transnazionale delle associazioni dei sospetti e la potenziale minaccia, è fondamentale che l'Unione Europea rafforzi la sua cooperazione negli sforzi contro il terrorismo e lo scambio di informazioni tra i suoi stati membri.

