- Terrorismo notturno dei taxi: auto senza conducente che zumbano tra loro

La diffidenza verso le auto autonome è significativa. A volte, i veicoli dimostrano anche che la tecnologia non è ancora perfetta. Tuttavia, alcune cose non sono prevedibili. Chi avrebbe mai pensato, ad esempio, che le auto - ancora una volta, senza conducente! - suonerebbero il clacson l'una con l'altra in un parcheggio?

Per YouTube, Sophia Tung, una residente che vive direttamente sopra un punto di raccolta dei taxi Waymo, ha filmato proprio questo: come se fossero numerosi parcheggiatori brontoloni che cercano disperatamente un posto auto, le auto suonano il clacson tra loro mentre cercano il loro posto. Non visto nel video, ma deducibile dal titolo: questo sembra succedere anche alle quattro del mattino.

Auto autonome con clacson rumoroso

Solo ora la società dietro le auto ha l'idea che questo potrebbe essere disturbante nel cuore di una metropoli. Come "The Verge" riferisce, un portavoce ha scritto in risposta a una richiesta: "Siamo consapevoli che i nostri veicoli possono suonare brevemente il clacson in alcuni casi mentre si dirigono verso i posti auto". Si afferma inoltre che il problema è stato riconosciuto e sarà risolto.

Tung prende questa principalmente con umorismo, nonostante l'apparente terrore in corso dal tardo luglio. Scrive alla rivista specializzata: "Onestamente, è divertente guardare le auto che arrivano e se ne vanno. Solo il clacson deve essere riparato urgentemente".

Taxi robot in diretta streaming

Waymo non ha spiegato perché le auto suonano il clacson l'una con l'altra. È concepibile che i taxi lo facciano per attirare l'attenzione su di sé durante i tempi di attesa più lunghi, come un guidatore umano potrebbe anche ostacolare il proseguimento del viaggio. Tuttavia, questa situazione - e a quest'ora - ha sorprendentemente poco senso.

Chi vuole guardare il balletto dei robot (e il terrore notturno) può ora farlo. Sophia Tung ha installato una webcam alla sua finestra che filma l'attività sulla piazza 24 ore su 24. Lo streaming in diretta su YouTube è accompagnato da musica rilassante.

Se un veicolo autonomo possa comunicare utilizzando il clacson in Germania è una domanda interessante. Dopotutto, come scrive l'ADAC, il clacson è consentito in Germania solo come segnale di avvertimento all'interno delle aree edificate. Tuttavia, una lunga attesa inutile per un posto auto non è una situazione pericolosa, ma solo fastidiosa.

Lo streaming in diretta su YouTube, che presenta le attività dei taxi Waymo, è una popolare attrazione, con gli spettatori che godono del balletto dei robot, nonostante l'occasionale clacson notturno. Interessantemente, le autorità di San Francisco potrebbero avere alcuni pensieri sulla legalità dell'utilizzo del clacson come strumento di comunicazione da parte dei veicoli autonomi.

Leggi anche: