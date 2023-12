Terribile ... imbarazzante": I Warriors perdono fino a 55 punti nella pesante sconfitta contro i Grizzlies

In una prestazione dominante in gara 5 della serie best-of-seven, i Grizzlies si sono imposti 134-95 - con un vantaggio di ben 55 punti - al FedExForum.

Memphis non ha mai faticato a superare il potente attacco dei Warriors, anche senza il playmaker Ja Morant, che è in dubbio per il resto della postseason a causa di una contusione ossea al ginocchio destro subita in gara-3.

Memphis ha segnato 77 punti nel primo tempo, il massimo nella storia della franchigia nella postseason. Il vantaggio di 52 punti dei Grizzlies dopo tre quarti ha eguagliato il record di maggior vantaggio in una partita di playoff negli ultimi 70 anni.

Jaren Jackson Jr., Desmond Bane e Tyus Jones hanno segnato 21 punti ciascuno, tenendo Golden State a distanza e costringendo a una gara 6 a San Francisco con i Warriors in vantaggio per 3-2 nella serie.

In seguito, Jackson Jr. ha dichiarato che il ritmo elevato di Memphis li ha aiutati a rimanere in testa.

"Stavamo giocando velocemente. Sapete che ci piace giocare velocemente", ha detto ai media. "Volevamo portare quell'energia fin dall'inizio. Abbiamo tenuto il piede sull'acceleratore e tutti hanno contribuito. Anche 12 (Morant) laggiù, con il suo ghiaccio".

Per i Warriors è stata una serata deludente, con in palio la possibilità di accedere alle finali della Western Conference.

Il tre volte campione NBA Klay Thompson l'ha definita "terribile" e "imbarazzante".

"Fin dalla battuta iniziale non abbiamo avuto un grande flusso, loro sono stati più aggressivi di noi", ha spiegato. "Avevamo tutti la mentalità di chiudere la partita stasera, ma a volte il basket non è una scienza esatta".

Draymond Green è stato invece più misurato sulla sconfitta: "Sotto di 55, o sotto di 5, perdere di 50, perdere di 5, hai perso. È una partita nella colonna delle sconfitte della serie. Non ne faremo un dramma".

E ha aggiunto: "Sicuramente si vuole tirare lo sciacquone, ma si deve anche imparare da questo. Non è come buttare nel cesso una squadra che si rivede tra due mesi. La si rivede tra due giorni. Quindi si impara e poi si butta nel cesso, si fanno gli aggiustamenti necessari e poi si butta nel cesso. Il risultato finale è quello che hai buttato nel cesso. Si va avanti".

Le squadre si affronteranno venerdì in una gara 6 potenzialmente decisiva.

'Whoop That Trick'

In questa serie Warriors-Grizzlies non si è certo perso l'amore.

Dall'espulsione di Green in Gara 1 e di Dillon Brooks in Gara 2, all'infortunio al ginocchio di Morant che ha detto che Jordan Poole di Golden State ha "rotto il codice".

Ma mercoledì sera, nel bel mezzo di un risultato pesantemente negativo, c'è stato finalmente spazio per un po' di leggerezza.

Prima di gara 5, Steph Curry ha detto che il piano di gioco dei Warriors era "Whoop That Trick".

Si trattava di un riferimento alla canzone del rapper Al Kapone, originario di Memphis, interpretata nel film "Hustle & Flow" da Terrence Howard. Negli ultimi anni, è diventata un inno dei Grizzlies nei momenti finali delle partite.

E nel quarto quarto di gara 5, con Memphis in vantaggio inattaccabile, Kapone è sceso sul parquet del FedExForum per eseguire la canzone per la gioia del pubblico.

Mentre Jackson Jr. e Morant ballavano a bordo campo di Memphis e i tifosi dei Grizzlies sventolavano all'unisono i loro asciugamani, la panchina dei Warriors ha fatto altrettanto.

Curry è stato visto ridere mentre Green sventolava all'unisono il proprio asciugamano sopra la testa.

"Non faranno questo scherzo da soli", ha detto Green. "Se vogliamo fare questo scherzo, lo faremo insieme".

"Una cosa che non rispetto è la gente che si fa sentire solo quando vince, che abbraccia la folla quando si vince. Noi li chiamiamo "front runner". Noi non siamo dei primi della classe, sapete? Siamo stati presi a calci nel sedere. Non c'è problema. Va bene, può capitare. Ma non bisogna essere dei primi della classe.

"Quando si sputa il rospo, bisogna essere disposti ad accettarlo, a non nascondersi, ad evitarlo, ad abbracciarlo. Ho apprezzato il pubblico stasera, l'energia che ha portato alla partita. Se vorranno fare il colpaccio, lo faremo di nuovo".

Pedigree da campionato in mostra a Boston, con i Bucks in vantaggio 3-2 nella serie

I Milwaukee Bucks hanno dimostrato perché sono i campioni NBA in carica mercoledì sera, mostrando resilienza e intelligenza per battere i Boston Celtics 110-107 in gara 5. I Bucks hanno rimontato da 14 punti di svantaggio e hanno vinto la partita.

I Bucks hanno rimontato un deficit di 14 punti nel quarto quarto per passare in vantaggio negli ultimi minuti, e hanno avuto bisogno di alcuni momenti magici di abilità difensiva della stella Jrue Holiday per ottenere la vittoria e portarsi in vantaggio per 3-2 nella serie di semifinale della Eastern Conference.

Dopo aver preso il primo vantaggio dal secondo quarto a pochi secondi dalla fine, Holiday ha prima bloccato Marcus Smart da dietro, causando un turnover che ha fatto guadagnare il possesso alla sua squadra. Poi, mentre il tempo scorreva, ha rubato nuovamente la palla a Smart per sigillare il risultato e garantire ai Bucks di chiudere la serie in gara 6 a Milwaukee venerdì.

Il due volte MVP Giannis Antetokounmpo ha messo a referto 40 punti e 11 rimbalzi, mentre Holiday ha aggiunto 24 punti, 8 rimbalzi e 8 assist.

Fonte: edition.cnn.com