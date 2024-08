- Terremoto scuote Los Angeles

In California del Sud, un terremoto moderato ha scosso i residenti. Secondo il centro sismico degli Stati Uniti, il terremoto si è verificato nel pomeriggio di lunedì (ora locale) con una magnitudine di 4.4. L'epicentro si trovava nella zona densamente popolata della metropoli di Los Angeles. Molti residenti hanno parlato di momenti di shock e nervi tesi nelle interviste televisive e sui social media che sono seguiti alle scosse percepite.

Non sono state segnalate ferite o danni gravi, come ha riferito il dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles dopo un'ispezione nella città di milioni. Tuttavia, questo è stato un richiamo per i residenti a prepararsi per terremoti più grandi, ha avvertito l'agenzia.

Lo stato della West Coast degli Stati Uniti è molto soggetto ai terremoti: la faglia di San Andreas attraversa la California per quasi 1.300 chilometri. In questo disturbo profondo nella crosta terrestre, la placca del Pacifico si sposta verso nord-ovest e sfrega contro il continente nordamericano. Ciò crea tensioni immense nella crosta terrestre che possono essere rilasciate nei terremoti. I sismologi hanno a lungo avvertito della "Grande Scossa", un temuto terremoto di grandi dimensioni.

Despite the mild earthquake in Southern California causing moments of shock, there were no reported injuries or significant damage in Los Angeles. Given California's vulnerability to earthquakes, with the San Andreas Fault running through it, residents are continually encouraged to be prepared for larger seismic events.

Leggi anche: