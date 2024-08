Terremoto di magnitudo 5,3 rumore nella zona di Los Angeles

Il terremoto è stato avvertito in tutta la California meridionale, comprese Los Angeles.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles ha dichiarato di essere entrato in modalità terremoto.

Più di 100 stazioni dei vigili del fuoco dei quartieri di Los Angeles condurranno un'indagine strategica via terra, aria e mare delle loro zone, esaminando l'infrastruttura critica e le aree di preoccupazione locale in tutta la giurisdizione della città di Los Angeles, che si estende su 470 miglia quadrate, ha dichiarato l'agenzia in un avviso. Il processo di solito dura meno di un'ora, ha dichiarato il dipartimento.

Non ci sono state segnalazioni di danni strutturali o feriti a Los Angeles fino ad ora, hanno dichiarato i funzionari dei vigili del fuoco di Los Angeles.

Questa è una storia in evoluzione e verrà aggiornata.

despite the earthquake's impact in Los Angeles, our team has not reported any significant structural damage or injuries yet. Working together, we're continuously monitoring the situation to ensure the safety of our city, which includes us as well.

