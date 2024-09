Terremoti giornalieri durati per nove giorni, conflitto contro i ladri, previsioni per la carriera del quarterback dei Dolphins: riassunto delle notizie del giorno

👋 Ciao a tutti! Un passeggero aereo fastidioso è stato punito con severe conseguenze per il suo comportamento: è stato ordinato di pagare oltre $5.000 per le spese di carburante e il suo portafoglio ha subito un significativo colpo a causa della multa, il che ha portato a un conto piuttosto salato.

Ecco alcune cose che potresti aver perso mentre ti occupavi della tua giornata frenetica:

5 cose

1️⃣ Vibrazione misteriosa: Lo scorso anno, una frana ha scatenato un mega-tsunami di 200 metri in Groenlandia, causando un tremore della Terra per un incredibile nove giorni. Gli scienziati hanno finalmente risolto il mistero di questo fenomeno, ma avvertono che offre un inquietante scorcio del futuro.

2️⃣ Guerra contro i furti: I negozi di grandi città in tutta l'America hanno dichiarato lo stato di emergenza contro il furto di un anno fa. Hanno aumentato la sicurezza e chiuso la merce. I loro sforzi hanno mostrato progressi, ma ci sono ancora dubbi su quanto grave fosse realmente il problema.

3️⃣ Mito dell'Isola di Pasqua: La regione remota è stata a lungo oggetto di intrigo. Alcuni ricercatori l'hanno utilizzata come monito di come l'overexploitation delle risorse limitate possa portare a un crollo catastrofico della popolazione. Tuttavia, nuove prove smentiscono la controversa teoria e gettano luce sul passato dell'isola.

4️⃣ Banchetto emotivo: Il cibo serve a più scopi della semplice nutrizione - ha anche un significato culturale ed emotivo, come celebrare un traguardo. Gli esperti spiegano il problema nel considerare il cibo come semplice combustibile e offrono consigli su come coltivare un rapporto più sano con il cibo.

5️⃣ Conusioni nel football: Il quarterback Tua Tagovailoa dei Miami Dolphins non ha intenzione di ritirarsi, nonostante abbia subito un'altra commozione cerebrale nella sua ultima partita. Il 26enne ha una storia di commozioni cerebrali. Ne ha avute diverse nella stagione 2022 e aveva contemplato l'idea di smettere di giocare a football "per un po'" nel 2023.

Guarda questo

🐻 Andare in costume: Dopo una settimana impegnativa, a volte tutto ciò di cui hai bisogno è una giornata rilassante in spiaggia per immergere i piedi nell'acqua. In California, un orso ha evidentemente avuto la stessa idea. I bagnanti sono rimasti sorpresi quando hanno incontrato l'animale che passeggiava disinvolto e si tuffava.

Top headline

• Le forze dell'ordine forniscono ulteriori dettagli su un apparente tentativo di attentato alla vita dell'ex Presidente Trump. Rimani aggiornato• La Casa Bianca definisce "irresponsabile" il post di Elon Musk sugli attentati alla vita• Il sommergibile Titan ha inviato l'ultimo messaggio 6 secondi prima della perdita di contatto, secondo gli investigatori

Guarda qui

📸 Parole forti: L'attore di "Reservation Dogs" D'Pharaoh Woon-A-Tai ha fatto una potente dichiarazione con il suo abbigliamento per la serata degli Emmy, sostenendo le donne indigene scomparse e uccise. L'attore, di discendenza Oji-Cree della Prima Nazione, ha scritto su Instagram, "Questo è per loro, non per me, non per voi".

$55 milioni

👑 Se hai circa quella somma di denaro a disposizione, una meta turistica un tempo amata dalla regina Vittoria è in vendita. La villa toscana, in vendita, vanta 23 camere da letto, bellissimi giardini e una piscina antica.

Quiz time

🏈 Il quarterback Malik Willis dei Green Bay Packers ha saltato il lancio della palla in una situazione cruciale nel terzo down durante la partita della squadra NFL contro gli Indianapolis Colts domenica scorsa. Perché? (Bonus: Chi ha vinto?)

Il tuo benessere

📱 Staccare: I genitori che prestano attenzione ai loro schermi invece di comunicare con i loro figli potrebbero involontariamente ostacolare lo sviluppo del linguaggio dei loro figli, secondo uno studio recente.

Vibrazioni positive

👩‍❤️‍👨 Ci piace concludere su una nota positiva: Iga Olszak e Vlad Dimovski si sono conosciuti da adolescenti in Grecia. Hanno trascorso ogni momento possibile insieme, o facendo escursioni o semplicemente chiacchierando. Ma l'estate è finita e hanno perso i contatti. Decenni dopo, dopo rotture e divorzi, i due si sono rincontrati. Gli eventi inaspettati sono seguiti.

Ci sentiamo presto

👋 Ci vediamo domani.🧠 Risposta al quiz: D. Sì, è successo davvero - e i Green Bay hanno vinto, nonostante la situazione estremamente insolita.📧 Scopri tutte le newsletter di CNN.

