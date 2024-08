- Termini di detenzione minorile gravi dopo un omicidio avvenuto a Eifel

Conclusione di un Lungo Storia di Abusi Domestici: Una Shockante Condanna: Due giovani hanno affrontato la giustizia per il loro coinvolgimento in un caso di omicidio gelido. Hanno ricevuto pesanti condanne per i minorenni dopo un processo teso al tribunale regionale di Treviri. Il più anziano, di 18 anni, ha ricevuto una condanna di nove anni, mentre il più giovane, di 17 anni, è stato ordinato di scontare sei anni, come annunciato dal giudice presidente Günther Köhler.

La vittima, un medico ortopedico di 53 anni, aveva l'abitudine di consumare alcol in modo eccessivo nel tempo libero. Ciò ha portato a severe aggressioni verbali e fisiche, principalmente contro la sua ex-partner, un'infermiera con cui ha vissuto dal 2011 all'estate del 2022, nonché suo figlio e, in misura minore, il suo fratellastro, che spesso risiedeva nella casa condivisa.

L'ex partner, anch'essa coinvolta nel processo, è stata condannata a due anni e quattro mesi di prigione. È stata condannata per omissione di soccorso e incendio doloso, ma è stata assolto dall'accusa di omicidio colposo, come confermato da Köhler, notando che non c'era alcuna prova del suo coinvolgimento indiretto nell'omicidio.

Aggressione Sotto l'Effetto dell'Alcol

Il medico ha continuato a vivere in casa dopo la loro separazione e spesso girava ubriaco di notte. La notte dell'incidente tragico, ha avuto una discussione accesa con la sua ex-partner. I giovani, allora di 16 anni, hanno assistito al 53enne che afferrava e spingeva violentemente lei.

Il più anziano dei due, descritto come la forza trainante del crimine, ha quindi esclamato: "Adesso inizia!" e ha preso una decisione spontanea, insieme al suo fratellastro, di intervenire e fermare ulteriori attacchi uccidendo il medico.

Hanno aspettato la vittima mentre si trovava tra il bagno e la cucina e l'hanno attaccato involontariamente da dietro con una mazza da baseball e una grossa chiave inglese. Prima di sferrare il primo colpo, il più anziano ha prima avvertito l'uomo: "Non metterai più le mani addosso a mia madre!" Successivamente, il più giovane, seguendo le istruzioni del fratello maggiore, ha assicurato la vittima con un legaccio intorno al collo e l'ha strangolata.

Il Fallimento dell'Ex Partner

La 36enne, che aveva tre figli con la vittima e che era presente all'inizio del crimine, ha fallito nel fermare i fratelli nel commettere l'atto orribile. Invece, si è ritirata insieme ai suoi figli nella stanza dei bambini, rifiutando di intervenire o di fornire qualsiasi tipo di assistenza. Köhler ha considerato questo comportamento particolarmente "condannabile" poiché ha portato indirettamente alla morte del padre dei suoi tre figli.

In collaborazione, i imputati hanno pulito la scena del crimine, impacchettando il corpo in sacchi della spazzatura e una copertura per la sepoltura in una foresta vicino a Rockeskyll. In seguito, hanno intenzionalmente bruciato l'auto utilizzata per il trasporto del corpo. Di conseguenza, tutti e tre sono stati anche trovati colpevoli di incendio doloso.

Il tribunale ha aderito in gran parte alle richieste di condanna della pubblica accusa riguardo ai giovani. Tuttavia, non è stato così per la 36enne. Il pubblico ministero capo Eric Samel aveva richiesto sette anni e mezzo di prigione per l'omicidio colposo. Samel ora esaminerà se intende contestare la sentenza del tribunale.

Il medico aveva già avuto problemi legali a causa delle sue aggressioni verbali e fisiche causate dall'alcol, ricevendo multe dal tribunale locale di Daun in quattro occasioni separate. L'ultimo avvistamento del medico ortopedico è stato al suo posto di lavoro il 30 dicembre 2022 e è stato assente per un lungo periodo prima che i escursionisti scoprissero parte dei suoi resti nel bosco nel giugno 2023.

