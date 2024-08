Soccorso di emergenza per il Corona - Termine ultimo per le richieste di aiuto in caso di crisi del coronavirus a MV (Maldive)

Il Ministro delle Finanze Reinhard Meyer (SPD) ha esortato le imprese lente a presentare i loro bilanci per i fondi di emergenza COVID-19 ricevuti. Circa 10.000 imprese non hanno ancora rispettato la regola di segnalare l'uso dei fondi forniti.

Le imprese che non lo faranno entro il 30 settembre, quattro anni dopo la distribuzione dei fondi, dovranno restituire l'intera somma, compresi gli interessi maturati, ha minacciato Meyer. Si tratta di un totale di 88 milioni di euro, con la metà dei casi previsti per il rimborso.

Meyer ha sottolineato che l'aiuto federale per l'emergenza COVID-19 introdotto a marzo 2020 era stato progettato per far fronte ai futuri problemi di liquidità, non per sostituire i guadagni persi. Era sempre stato chiaro che l'aiuto d'emergenza avrebbe dovuto essere restituito in caso di sovrapagamento. I termini per la segnalazione sono stati prorogati più volte e il 30 settembre rappresenta ora il termine finale.

Secondo l'istituzione statale per l'aiuto in Mecklenburg-Vorpommern, circa 40.000 richieste di aiuto d'emergenza sono state presentate nel 2020, di cui 36.000 sono state approvate. Tuttavia, solo 9.000 beneficiari avevano presentato i bilanci finanziari entro l'estate del 2023 e, ad agosto, questo numero è salito a 26.000. Se i rimborsi saranno avviati e i fondi verranno restituiti, verranno inviati al governo federale.

Rimborsi in 18.000 casi

Il direttore dell'istituzione per l'aiuto statale, Robert Fankhauser, ha sottolineato che la segnalazione finanziaria non è un compito complesso e può essere completato in circa un'ora. La maggior parte delle imprese lente sono piccole imprese, che ha consigliato di contattare. "Non fare nulla non è utile", ha detto Fankhauser. Al momento, i rimborsi sono stati richiesti in 18.000 casi. Su 1.307 obiezioni presentate, 1.250 erano state risolte entro il 15 agosto. Non è stata concessa alcuna obiezione e nessun caso è stato perso davanti al tribunale amministrativo.

Gli Stati membri possono fornire assistenza alla Commissione nell'applicazione del rimborso dell'aiuto d'emergenza se le imprese non rispettano i requisiti di segnalazione. Le imprese che non rispettano la scadenza per la segnalazione fissata al 30 settembre potrebbero essere tenute a restituire l'intera somma, compresi gli interessi maturati, come raccomandato dal Ministro delle Finanze Reinhard Meyer.

Leggi anche: