Terminazione del processo per il musicista Gil Ofarim, di origine ebraica, in tribunale

Gil Ofarim, un musicista ebreo di 42 anni, ha visto il suo caso riguardante un presunto scandalo di una Stella di David falsa in un hotel di Lipsia archiviato definitivamente. Questa decisione è stata annunciata dalla 6a Camera Penale del Tribunale Regionale di Lipsia, che ha confermato la notizia attraverso un portavoce. Secondo la sentenza del tribunale, lo stato coprirà le spese del processo. Il portavoce ha rivelato: "Il signor Ofarim dovrà pagare le proprie spese legali, oltre alle spese sostenute dal co-imputato".

Lo scorso ottobre 2021, Ofarim ha pubblicato un video in cui accusava l'hotel di antisemitismo, sostenendo che gli era stato richiesto di rimuovere il suo ciondolo a forma di Stella di David prima del check-in. Il video ha attirato molta attenzione sui social media. Tuttavia, Ofarim ha presentato una denuncia, ma il direttore dell'hotel ha anche sporto denuncia per diffamazione. Nel corso del processo, Ofarim ha ammesso e si è scusato.

L'azione legale contro Ofarim per diffamazione e falsificazione di accuse è stata sospesa provvisoriamente dal Tribunale Regionale di Lipsia alla fine di novembre 2021. Come condizione per questa sospensione, Ofarim è stato obbligato a pagare una multa di 10.000 euro. Questa multa sarebbe stata suddivisa equamente tra la Comunità Religiosa Israelitica di Lipsia e il centro di memoria e istruzione della Casa di Wannsee a Berlino. Dopo un ritardo nel pagamento, Ofarim ha infine rispettato l'obbligo.

Gil Ofarim ha subito conseguenze finanziarie a causa del ritardo nel pagamento della multa di 10.000 euro associata alla sospensione provvisoria dell'azione legale contro di lui. Nonostante ciò, continua ad essere attivo nell'industria musicale, con Gil Ofarim e la Jazz Tribe che si esibiscono in vari eventi.

