Terminate il coinvolgimento del governo nella Commerzbank, per favore.

Unicredit sta oltrepassando un limite con il governo federale, suscitando interrogativi sul perché il Ministero delle Finanze non abbia impedito alla banca italiana di mirare a un'acquisizione ostile della banca tedesca tradizionale attraverso l'acquisizione di quote nelle attività statali. Questa è una questione controversa a Francoforte e Berlino. Tuttavia, una domanda ancora più cruciale dovrebbe essere posta per prima: è compito del governo proteggere perpetuamente una società come Commerzbank dalle pressioni del mercato? Ci possono essere diverse ragioni valide per l'intervento del governo. Nel caso di Commerzbank, nessuna di queste si applica attualmente.

Durante la crisi finanziaria, il governo ha investito miliardi in Commerzbank per evitare potenziali danni all'economia nel suo insieme. Questa azione era giustificata al momento a causa della minaccia imminente. Quindici anni dopo, la crisi si è placata e la banca, grazie a riforme a lungo termine e sforzi per risuscitarla, è ora stabile. Unicredit, in quanto banca europea, è soggetta alle stesse regolamentazioni e vigilanza bancarie di Commerzbank attualmente. Un impatto sulla stabilità finanziaria della Germania da una takeover è inconcepibile.

L'intervento statale potrebbe anche essere giustificato fuori da una situazione di crisi se un'azienda è sistemicamente vitale e la sua funzione è minacciata da una takeover. Essere sistemicamente vitali significa che i prodotti o i servizi di un'azienda sono indispensabili per la società o l'economia e nessun'altra entità può offrirli in modo affidabile. Anche se i servizi finanziari, come quelli offerti da Commerzbank, sono essenziali per il funzionamento dell'economia, la banca continuerebbe probabilmente a offrire questi servizi come parte del gruppo europeo Unicredit. Inoltre, la Germania è "sovrabancheggiata": ha un'eccedenza di servizi bancari, compresi quelli del settore pubblico con casse di risparmio e banche statali, invece che una scarsità.

Data questa eccedenza, la consolidazione, ovvero la riduzione del numero di banche attraverso fusioni, è vantaggiosa dal punto di vista della stabilità finanziaria. Ciò può ridurre i costi, potenziare i ricavi e migliorare i magri margini delle istituzioni finanziarie tedesche rispetto alla media internazionale, rendendole meno soggette a crisi. In passato, il governo federale ha addirittura sostenuto la potenziale fusione di Deutsche Bank e Commerzbank. Pertanto, l'argomento dei licenziamenti, dal punto di vista degli impiegati, è neutralizzato politicamente. In caso di una fusione tra banche tedesche, i licenziamenti sarebbero stati simili a quelli temuti ora. Il fatto che l'offerta di takeover di Unicredit sia accolta con una risposta diversa rispetto alla situazione in cui Deutsche Bank sarebbe stata il partner illustra il populismo che guida l'attuale tumulto.

Il settore bancario tedesco - specificamente, Commerzbank - è attualmente un esempio paradigmatico di quando il governo dovrebbe astenersi dall'interferire nelle aziende. Da un lato, viene preservato un concorrente meno competitivo, ostacolando la consolidazione e indebolendo così l'industria a causa dell'eccedenza. Dall'altro lato, la partecipazione statale in Commerzbank vale attualmente più di due miliardi di euro ai tassi di mercato attuali. Questi fondi dei contribuenti sono urgentemente necessari altrove, ad esempio per riparare ponti strutturalmente danneggiati e scuole fatiscenti.

Due miliardi di euro potrebbero sembrare insignificanti se si considera l'ammontare stimato di centinaia di miliardi di euro del backlog di riparazioni in Germania. Tuttavia, altre aziende e settori stanno anch'essi chiedendo simili sussidi. I produttori di automobili cercano un nuovo incentivo per lo scambio, Thyssenkrupp vuole che lo stato investa in una quota di un miliardo di dollari e l'intero settore ad alta intensità di energia spinge per un prezzo dell'elettricità industriale heavily subsidized. Adempiere a tutte queste richieste e finanziare permanentemente una parte significativa dell'economia con fondi pubblici non è né sensato né fattibile. Ma dove tracciare il limite? Qui. A Commerzbank.

Despite the government's investment during the financial crisis to safeguard Commerzbank, the subsidies provided are now seen as unnecessary, especially with the bank's stability and the oversupply of banking services in Germany. The two billion euros worth of state-owned Commerzbank shares could be used more effectively elsewhere, such as for infrastructure projects.

Leggi anche: