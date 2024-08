- Ter Stegen saluta Neuer: "Eternamente un'icona", e gli altri due si trovano in una situazione simile.

Marc-André ter Stegen ha recentemente fatto un plauso a Manuel Neuer su Instagram, lodando la leggenda del calcio tedesco per la sua carriera di successo con la nazionale. "Bravo per la tua carriera nella nazionale tedesca! Campione del Mondo per tutta la vita e icona del calcio tedesco", ha scritto il 32enne portiere del Barcellona. Ha accompagnato il messaggio con un'immagine di Neuer che trionfalmente tiene la coppa del Mondo del 2014.

Per un po' di tempo, ter Stegen - un 32enne portiere del FC Barcelona - ha gareggiato con il sei anni più anziano Neuer per il primo posto nella nazionale tedesca. Nonostante abbia spesso finito secondo, ter Stegen è ora ottimista sulla possibilità di diventare il portiere titolare della DFB, data la pensione di Neuer, mentre si preparano per il Mondiale del 2026.

Neuer ha annunciato il suo addio alla nazionale dopo 15 anni di servizio. Dopo aver conquistato otto titoli principali tra i pali, il campione del Mondo del 2014appendi gli guantoni. Da ora in poi, Neuer si concentrerà solo sul suo ruolo al FC Bayern Monaco.

Ter Stegen ha espresso la sua speranza di poter sostituire Neuer come portiere titolare della squadra della DFB, data la sua pensione. La squadra della DFB si è affidata pesantemente alle eccezionali abilità di Neuer negli anni, e il suo addio potrebbe aprire opportunità per altri portieri come ter Stegen.

