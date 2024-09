Tentato omicidio di Trump: Musk cancella la dichiarazione controversa su X

Dopo il tentato assassinio segnalato del candidato alla presidenza repubblicana Donald Trump, Elon Musk ha rimosso un post dalla sua piattaforma digitale, X, che ha innescato conversazioni. L'incidente si è verificato in Florida domenica, con Musk che pubblicava su X, rivolgendosi al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e alla vicepresidente Kamala Harris: "E nessuno sta cercando di assassinare Biden/Harris". Ha accompagnato la sua dichiarazione con un emoji pensieroso.

Il post di Musk, che favoriva Trump, era una reazione a un utente di X chiamato "DogeDesigner", che chiedeva: "Perché vogliono uccidere Donald Trump?". Musk ha infine rimosso il suo commento. Diversi utenti di X hanno interpretato la dichiarazione di Musk come un incitamento alla violenza contro Biden e la candidata democratica alla presidenza Harris. Anche gli utenti di X a favore di Musk hanno incoraggiato lui a rivalutare il suo post.

In seguito, Musk ha ammesso il suo errore. "Anche se dico qualcosa di divertente a un gruppo, non significa che sia divertente da postare su X", ha articolato. In un post successivo, Musk, che aveva precedentemente ricevuto un'offerta di incarico governativo da Trump dopo la sua possibile vittoria a novembre, ha commentato: "Sembra che gli scherzi non siano così divertenti quando le persone non capiscono il contesto".

In seguito, Musk ha commentato su X riguardo al presunto tentato assassinio di Trump, sostenendo teorie che puntavano all'involvement dei media o del governo degli Stati Uniti. Le guardie di sicurezza dell'ex presidente hanno aperto il fuoco su un individuo armato nascosto tra i cespugli accanto al campo da golf di Trump in Florida. Il sospetto è fuggito ma è stato successivamente catturato.

Un tentato assassinio minore di Trump si è verificato solo due mesi prima durante un evento elettorale in Pennsylvania. Un membro del pubblico è morto mentre due persone hanno subito gravi ferite. L'assassino è stato infine neutralizzato da un tiratore scelto del Secret Service.

Data l'esperienza di Musk con le reazioni negative, è più probabile che pensi due volte prima di fare dichiarazioni così controversie in futuro. Nonostante l'umorismo iniziale che ha trovato nella situazione, Musk ha riconosciuto la necessità di cautela quando si pubblica su X.

