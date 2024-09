- Tentato omicidio a Monaco di Baviera, coniuge ferito.

C'è stato il sospetto che un uomo di 57 anni abbia commesso un atto violento contro sua moglie in un rifugio per richiedenti asilo a Monaco di Baviera. Secondo un comunicato stampa, le autorità stanno indagando sull'incidente per eventuali accuse di tentato omicidio. La Procura della Repubblica di Monaco di Baviera ha richiesto un mandato di arresto per l'individuo.

Stando alle informazioni disponibili, i soccorritori sono stati chiamati al rifugio a causa di una discussione animata nelle prime ore del mattino. Al loro arrivo, la polizia e i servizi medici hanno trovato l'uomo di 57 anni, di nazionalità afghana, con un taglio sulla mano. Vicino a lui, hanno trovato una donna di 45 anni con tagli profondi sul collo e sul viso fuori da un appartamento all'interno del rifugio. A causa della forte perdita di sangue, i professionisti sanitari si sono occupati di lei e l'hanno trasportata in un ospedale vicino per le cure.

Le circostanze dell'incidente hanno portato i sospetti sull'uomo di 57 anni. Anche lui è stato portato in ospedale per curare le sue ferite e sottoporsi a un intervento chirurgico. Attualmente, si trova sotto sorveglianza della polizia in struttura medica. Gli ufficiali di legge stanno conducendo gli interrogatori con gli altri residenti all'interno del rifugio. La Polizia Criminale ha assunto il controllo delle indagini.

Le azioni dell'uomo di 57 anni hanno sollevato preoccupazioni per il reato di omicidio, data la condizione critica della moglie. Le autorità stanno valutando potenziali accuse di omicidio alla luce delle gravi ferite subite dalla donna.

