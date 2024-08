- Tentato omicidio: 24 anni in tribunale per sparatoria

Un 24enne è chiamato a comparire oggi davanti al tribunale regionale di Hildesheim, accusato di tentato omicidio. Il giovane è sospettato di aver sparato due colpi contro un 29enne a Peine, in febbraio. Si dice che il sospetto abbia estratto una pistola durante una conversazione e abbia sparato, colpendo il 29enne alla coscia e alla schiena, mentre la vittima era già a terra. L'uomo gravemente ferito ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico.

Il sospetto tedesco di 24 anni è fuggito inizialmente e è stato arrestato circa 14 giorni dopo, dopo un'intensa caccia all'uomo. Come ha dichiarato un portavoce del tribunale, solo l'atto d'accusa è stato letto il primo giorno del processo. Il 29enne è presente come co-denunciante. Inoltre, un 27enne è sotto processo, accusato di favoreggiamento. Si dice che abbia raccolto il sospetto in un'auto vicino al luogo del delitto e lo abbia aiutato a nascondersi.

Il processo per il tentato omicidio continuerà al tribunale regionale di Hildesheim. La vittima di 29 anni, ora co-denunciante, sarà presente per testimoniare sull'incidente.

