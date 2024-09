- Tentato inganno nell'acquisto di un veicolo a Greiz

La polizia sta indagando su un audace raggiro riguardante l'acquisto di un autobus nella regione di Greiz. Due individui hanno risposto a un annuncio online per un autobus e hanno organizzato una visita a Zeulenroda-Triebes di sabato. Secondo il rapporto della polizia, uno dei due ha distolto l'attenzione del venditore, permettendo all'altro di versare di nascosto dell'olio nel serbatoio dell'acqua del radiatore.

Successivamente, questi individui hanno tentato di abbassare notevolmente il prezzo richiesto, incolpando un possibile danno al motore a causa dell'olio nel radiatore. L'affare non è andato in porto e il proprietario ora è costretto a sostituire l'acqua del radiatore. Ha sporto denuncia per danni alla proprietà e frode.

