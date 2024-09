- Tentativo due: esplosivo trasportato e attivato.

Traduzione:

A seguito dell'annullamento dell'operazione di disinnesco di una bomba a Koblenz, l'ordigno inesploso verrà spostato in un'altra posizione per una detonazione sicura. "Si tratta di un primo per Koblenz," ha dichiarato la città.

Effettuare l'esplosione sul luogo della scoperta, vicino al Reno e al ponte Pfaffendorfer, non è un'opzione. C'è la possibilità che il ponte venga danneggiato, portando a una chiusura indefinita per il traffico. Questo ponte collega il centro della città di Koblenz con l'altra sponda del Reno. "Pertanto, la soluzione più sicura per tutti coinvolti è rimuovere il dispositivo esplosivo," ha dichiarato la città.

Primo tentativo infruttuoso

Una bomba da 250 kg dell'era della Seconda Guerra Mondiale è stata trovata durante i lavori di costruzione venerdì. Un tentativo di disinnescare la bomba martedì, dopo diverse ore, si è rivelato infruttuoso. "Le parti rimanenti della miccia sono rimaste intrappolate nei resti della Seconda Guerra Mondiale," ha riferito la città. Queste parti non possono essere estratte.

La bomba verrà sepolta nella sabbia

Secondo la città, la bomba verrà trasportata dal camion dell'unità di disinnesco il giovedì sera. Il convoglio sarà composto da veicoli della polizia e motociclette, attraversando il ponte per raggiungere Schmidtenhöhe dove verrà sorvegliata dalle autorità locali. Il viaggio stesso non rappresenta un rischio e le attività regolari all'hotel e alla Rhein-Mosel-Hall possono continuare. Tuttavia, potrebbero esserci brevi interruzioni per il traffico.

L'unità di disinnesco è prevista per iniziare i preparativi per l'esplosione venerdì, come annunciato. "Verrà sepolta e coperta con circa 250 tonnellate di sabbia per assorbire l'energia cinetica dell'esplosivo." La bomba è prevista per l'esplosione nel pomeriggio di venerdì.

L'annullamento di una detonazione sicura della bomba nella posizione iniziale ha sollevato preoccupazioni riguardo gli effetti potenziali delle esplosioni di bombe dell'era bellica sulla città. L'evacuazione e la interruzione del traffico impreviste durante il trasporto e la detonazione della bomba potrebbero avere un impatto significativo sulla vita sociale ed economica di Koblenz.

