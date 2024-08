Tentativo di attacco con missili e droni su una nave mercantile al largo dello Yemen

Al largo delle coste del Yemen, sono state registrate diverse tentate aggressioni contro una nave mercantile. Secondo l'agenzia di sicurezza marittima del Regno Unito, UKMTO, un razzo a propulsione razzo è esploso vicino alla nave al largo della città portuale di Mokha il giovedì, seguito da un altro razzo.

La nave ha anche segnalato un attacco con drone, che è stato respinto da una squadra di sicurezza armata a bordo. In un quarto attacco, un altro razzo è esploso vicino alla nave. L'equipaggio e la nave sono rimasti illesi e si stavano dirigendo verso il porto più vicino lungo il loro percorso, ha dichiarato l'UKMTO.

La società di sicurezza Ambrey ha riferito tre attacchi da parte della milizia yemenita Houthi contro una nave al largo delle coste yemenite. Non sono state segnalate danni o feriti. Un esperto di un think tank con sede a Washington ha identificato la petroliera presa di mira come "Delta Blue", che veleggiava sotto bandiera libica e si dirigeva verso la Grecia.

La città costiera di Mokha si trova sullo stretto di Bab al-Mandab, che collega il Golfo di Aden con il Mar Rosso. I Houthis, appoggiati dall'Iran, hanno attaccato le navi su questa rotta commerciale vitale dal novembre scorso. Il leader dei Houthis, Abdul Malik al-Houthi, ha descritto la riduzione del traffico di navigazione nella regione come una "grande vittoria". La milizia avrebbe attaccato 177 navi finora.

I Houthis affermano che i loro attacchi mirano a sostenere l'organizzazione palestinese radicale Hamas nella sua guerra contro Israele. In risposta agli attacchi dei Houthis, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno lanciato attacchi contro la milizia nel Yemen. La marina tedesca era anche presente nella regione come parte della missione marittima dell'UE "Aspides" sulla fregata "Hessen".

