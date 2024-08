- Tennet sta ricostruendo una linea elettrica tra Baviera e Austria

Tennet, l'operatore di rete, sta pianificando la costruzione di una linea elettrica quasi di 90 chilometri tra Austria e Germania per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento. Il governo della Bassa Baviera ha ora approvato la sezione di pianificazione finale per questo, come annunciato da Tennet.

La linea elettrica potrebbe teoricamente fornire elettricità a circa sei milioni di persone. Il sostituzione della linea elettrica da 380 kilovolt è un passo cruciale per aumentare la capacità di trasporto della linea esistente da 220 kilovolt di circa 86 chilometri, costruita negli anni '40, tra Altheim vicino a Landshut e St. Peter nell'Austria superiore.

"Questa approvazione è un traguardo significativo per la sicurezza dell'approvvigionamento in Baviera e in Austria", ha dichiarato il CEO di Tennet Tim Meyerjürgens. "Stiamo modernizzando questa linea di circa 80 anni per poter trasportare più energia solare dalla Baviera e rafforzare lo scambio di energia con le centrali idroelettriche austriache a pompa".

La linea elettrica è un'importante connessione nella rete europea. Con la transizione energetica, il consumo di elettricità complessivo sta aumentando. La nuova linea aiuterà a bilanciare gli ingressi di energia fluttuanti, come quelli della fotovoltaica.

Il progetto consiste in tre sezioni di pianificazione tra Altheim e Adlkofen, Adlkofen e Matzenhof, e Simbach e St. Peter. Tennet inizierà ora Immediately la costruzione della linea nella sezione appena approvata tra Adlkofen e Matzenhof. I preparativi iniziali sono iniziati a metà luglio.

Tennet ha ottenuto tutti i materiali necessari per implementare rapidamente la costruzione della linea: circa 14.000 tonnellate di acciaio per i pali e circa 1.800 chilometri di cavi conduttori sono pronti.

I lavori di costruzione sono già in corso nelle altre due sezioni e dovrebbero essere completati a breve. L'intero progetto di sostituzione, con un totale di 235 pali, dovrebbe essere operativo nel 2027. La linea esistente verrà smantellata dopo che la nuova linea entrerà in funzione nel 2027.

