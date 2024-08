- Tenetevi lontani da queste fonti di tensione

Giorni Caldi, Sole, Momenti Tesi! Circa il 61% dei tedeschi, secondo un'indagine della compagnia assicurativa sulla salute Pronova BKK, trascorre le vacanze principali con il proprio partner. Tuttavia, fattori di stress contrastanti possono occasionalmente portare a discussioni. Circa l'11% dei 1.608 intervistati, di età pari o superiore a 18 anni, preferirebbe trascorrere il tempo libero lontano dal proprio partner. Il 9% preferisce viaggiare con amici o conoscenti, mentre altrettanti preferiscono la solitudine.

Quando il Tempo Cambia

Nonostante il desiderio di molte coppie di trascorrere una vacanza tranquilla, diversi fattori possono essere particolarmente disturbanti e ostacolare il relax. Secondo l'indagine, il 51% di coloro che trascorrono le vacanze con il partner considera il maltempo un disturbo. Il 26% è irritato dall'umore del proprio partner, il 21% dai bambini rumorosi, il 19% dalle faccende domestiche o dalle riparazioni lasciate in sospeso, il 16% dall'uso eccessivo del cellulare del partner, il 13% dall'essere costretti a gestire tutto nonostante le vacanze, e il 10% dal lavoro del partner durante le vacanze. L'8% è infastidito dai propri compiti lavorativi, e addirittura il 6% trova stressante trascorrere molto tempo con il proprio partner. Tuttavia, il 18% afferma di rimanere indisturbato durante le vacanze.

Cosa Può Calmare

Questi fattori possono influire negativamente sul relax e addirittura portare a litigi. "Spesso dipende dalle aspettative che il mio compagno e io abbiamo per il nostro tempo libero condiviso", dice Patrizia Thamm, specialista in promozione della salute presso la Pronova BKK. La comunicazione efficace è fondamentale per prevenire possibili conflitti. La flessibilità è altrettanto importante per aiutare a rilassarsi. La chiave è il compromesso - come spesso accade nei rapporti: "Siamo tutti individui unici con bisogni diversi. Ci saranno sempre cose in cui i compagni di viaggio discordano. Pertanto, può essere utile riservare del tempo per sé durante le vacanze per perseguire interessi individuali e ricaricare le energie".

I partner dovrebbero ascoltarsi a vicenda e rispettare lo spazio dell'altro, anche durante le vacanze. Perché non trascorrere del tempo a fare shopping, prendere il sole o rilassarsi in un caffè mentre l'altro lavora o ha bisogno di tempo per sé?

Impostare aspettative realistiche per le vacanze può essere altrettanto utile. Invece di vedere piccoli intoppi come delusioni massicce, prova a vederli con calma. "Lamentarsi può inizialmente servire come sfogo", dice Thamm. "Ma poi dovremmo concentrarci anche sulle belle esperienze positive e utilizzare la nostra energia per le cose che possiamo attivamente cambiare e influenzare durante le vacanze. In questo modo, rafforziamo la nostra psiche e possiamo goderci le vacanze più tranquillamente, anche di fronte alle influenze negative".

I tedeschi sono più influenzati da fattori esterni come il maltempo o il rumore. Le emozioni negative, i pensieri o le esperienze sono spesso percepiti più fortemente di quelli positivi e hanno un impatto maggiore sul nostro stato psicologico, portandoci a sovrastimare le impressioni negative rispetto a quelle positive, come spiegato da Thamm.

E se il tempo peggiora? Quando piove fuori, si può, ad esempio, rannicchiarsi con il proprio partner nel letto dell'hotel. I momenti romantici non dovrebbero essere attesi dal proprio partner solo perché si è in vacanza; altrimenti, potrebbe esserci tempesta in hotel. Se si desidera romanticismo e vicinanza e l'altro non li dimostra tipicamente, è importante comunicarlo.

Se si è in grado di trattenersi, si può anche lasciare il telefono da parte per una volta. Se non si attende una chiamata importante, lasciare il dispositivo in camera d'albergo mentre si cena in un ristorante romantico o si cammina sulla spiaggia non dovrebbe essere un problema.

Un'altra lite durante le vacanze potrebbe verificarsi a causa di aspettative diverse o di un tempo brutto, poiché alcune persone potrebbero irritarsi per le condizioni sfavorevoli o per l'umore del proprio partner. Potrebbe esserci un'altra lite durante le vacanze se un partner si sente obbligato a gestire tutto nonostante le vacanze, portando a stress e tensione.

