Tenete d'occhio gli eventi chiave della Convenzione Nazionale Democratica a Chicago:

Quando i Repubblicani si sono riuniti a Milwaukee un mese fa, molti sostenitori dell'ex Presidente Donald Trump si aspettavano una grande vittoria a novembre. Tuttavia, la mossa inaspettata di Biden di "farsi da parte" subito dopo la fine dell'evento del GOP ha drasticamente cambiato il panorama della corsa. Accanto a lei, il neo-eletto vice presidente Tim Walz - il governatore del Minnesota, Harris ha portato la competizione a un quasi pareggio, senza un leader evidente nell'ultimo sondaggio CNN - e questo prima ancora di considerare l'effetto della convention.

I Democratici sono colmi di aspettative mentre le figure influenti del partito scendono su Chicago. Biden, ora visto con affetto dai liberal dopo la sua decisione, aprirà le celebrazioni passando il testimone a Harris, che ha fatto storia come prima donna nera a ottenere la nomination di un partito maggiore. Ha decollato come un razzo con la sua piattaforma economica populista e un rinnovato impegno per la tutela dei diritti riproduttivi.

Tuttavia, i team della campagna e della convention affrontano alcune difficoltà.

Il conflitto in corso a Gaza, nonostante i negoziati per il cessate il fuoco, persiste da dieci mesi dopo gli attacchi dell'ottobre 7 di Hamas. Il numero di civili morti è consistente e l'opposizione alla guerra sta aumentando. Si prevedono migliaia di manifestanti insoddisfatti vicino al perimetro di sicurezza della convention, potenzialmente creando una situazione surreale se l'argomento venisse completamente ignorato sul palco.

Trump rimane un problema. Sembra turbato dal passaggio da Biden a Harris e non è ancora riuscito a lanciare un'offensiva contro la nuova coppia democratica. I Democratici hanno in parte aiutato lui, in particolare Harris, rimanendo in gran parte silenziosi e dando a Trump l'opportunità di creare i suoi titoli negativi.

Per la settimana, tuttavia, l'attenzione si sposta sui Democratici. Devono presentare il loro caso al paese e, come Harris e Walz hanno detto, vendere la loro "politica più felice" agli elettori indecisi o disinteressati che si prevede determineranno le elezioni più tardi nell'anno.

Hillary Clinton, la candidata alle elezioni presidenziali del 2016 e ex segretario di stato, aprirà i lavori la prima notte. Barack Obama sarà il protagonista di martedì e Walz sarà il protagonista di mercoledì. Harris sarà la star della finale di giovedì.

Si vocifera che Beyoncé e Taylor Swift potrebbero essere presenti.

Ecco sei aspetti da tenere d'occhio - e ascoltare attentamente - durante la Convention Nazionale Democratica:

Il momento veramente significativo di Harris

Da quando Harris è diventata la portabandiera del partito, ha rapidamente eliminato le discrepanze nei sondaggi e nel fundraising che Biden aveva affrontato. Questo sviluppo evidenzia sia il desiderio dei votanti di un'alternativa al 2020 che l'integrazione rapida di Harris nel panorama politico.

Ha presentato un messaggio più chiaro e ottimista di Biden, evidenziando il suo background in legge e ordine, rivitalizzando l'agenda economica di Biden e presentando le lotte per i diritti riproduttivi e altro come lotte per la libertà. La sua scelta di Walz come compagno di corsa è stata generalmente ben accolta, evitando il genere di reazioni negative che un altro contendente avrebbe potuto provocare.

Tuttavia, la Convention Nazionale Democratica offrirà a Harris il suo palcoscenico più importante. Chiuderà l'evento di quattro notti giovedì con un discorso di accettazione della nomination del partito e incorniciando la competizione contro Trump mentre si avvicinano almeno un dibattito a settembre e l'inizio del voto anticipato negli stati chiave poco dopo.

L'ultimo saluto di Biden

I Democratici affronteranno forse l'aspetto più imbarazzante dei loro affari la prima notte della convention, il pensionamento di Biden. La decisione dell'81enne Presidente di ritirarsi dalle elezioni del 2024 solo poche settimane prima della convention ha costretto cambiamenti nella pianificazione per Chicago - ma il suo addio a Harris ha anche acceso rinnovato entusiasmo e guadagni nei sondaggi all'interno del partito.

Non si tratta solo di Biden, però. Harris ha ristrutturato il messaggio democratico per il 2024 per concentrarsi sui temi della libertà e del progresso. Tuttavia, i pilastri principali della sua recente piattaforma economica si basano sulla legacy di Biden. Descriversi quella legacy, che i Repubblicani incolpano dell'inflazione, servirà come fondamento per Harris per promuovere la sua agenda.

Mentre Biden riceverà un caloroso benvenuto lunedì sera, i Democratici riconoscono che questa convention apparirà significativamente diversa dalle precedenti se avessero voluto reinvestire Biden contro Trump.

"Stiamo parlando di qualcosa di completamente diverso, giusto?" ha detto il governatore dell'Illinois JB Pritzker a CNN's Jake Tapper domenica. "Questa è una candidata che ha revitalizzato il partito in un modo che non ho visto, almeno dal 2008. ... Non ho mai visto così tanto entusiasmo e elettricità in una convention, tranne quella per Barack Obama."

La convention si addentrerà nella storia di Trump di atti infiammatori - come i suoi annunci a piena pagina a favore della pena di morte per i "Central Park Five", un gruppo di cinque teenager neri e latinoamericani che furono falsamente accusati di stupro e aggressione nei confronti di una donna bianca nel 1989. Uno di questi individui, Yusef Salaam, è stato invitato a parlare alla DNC.

La principale sfida dei Democratici questa settimana potrebbe essere quella di proteggere Harris dagli attacchi di Trump. Queste critiche sono già emerse, dipingendo Harris come una dei Democratici più radicali di Washington e un politico oscillante che ha respinto le posizioni che aveva preso durante la sua campagna presidenziale del 2019.

Presentazione di Walz

Il governatore e ex congressista, eletto due volte, era a malapena conosciuto dai Democratici fuori dal Minnesota un mese fa. Tuttavia, con l'approssimarsi del Labor Day, Walz è diventato il candidato alla vicepresidenza del Partito Democratico e un portavoce politico influente.

Durante il processo di valutazione, Walz ha mantenuto una presenza minima, a differenza di altri potenziali candidati come il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro e il senatore dell'Arizona Mark Kelly. Candidati come il segretario dei trasporti Pete Buttigieg e altri si sono inseriti nell'arena con profili nazionali notevoli. Un evento insolito è poi seguito.

Le aspre critiche di Walz nei confronti di Trump, del candidato alla vicepresidenza repubblicana JD Vance e del movimento MAGA, che ha descritto come peculiari e ripugnanti, hanno attirato l'attenzione degli liberali dell'ala radicale. I progressisti sono rimasti colpiti dai suoi attacchi populisti e taglienti, mentre i democratici moderati hanno apprezzato la sua schiettezza. I repubblicani hanno accusato Walz di esagerare il suo curriculum militare, ma sembra che questo non abbia intaccato la sua popolarità.

Walz, come Harris, è diventato anche una figura di spicco della cultura popolare. Le sue preferenze per i tacos hanno scatenato un turbine di conversazioni sui social media, e i suoi video candidi con Harris si sono dimostrati straordinariamente coinvolgenti.

Tuttavia, le posta in gioco ora è più alta. Walz salirà sul palco in prima serata il prossimo mercoledì, sotto un livello di scrutinio che non ha mai incontrato durante il suo mandato in Congresso, il suo primo mandato come governatore o durante il suo periodo come insegnante di scuola superiore, allenatore di football e nella Guardia Nazionale.

I persuasivi dei Presidenti Passati

A differenza della Convention Nazionale Repubblicana di Milwaukee, dove, a parte Trump, non sono apparsi ex presidenti o vicepresidenti, i ruoli di Barack Obama e Bill Clinton sono significativi.

Harris vuole stabilire un precedente, come fece Obama nel 2008 quando pronunciò il suo discorso della Vittoria in Grant Park, a poco meno di quattro miglia dall'United Center dove Harris accetterà la nomination democratica.

E lo sta facendo con una campagna rinforzata dai fedelissimi di Obama, tra cui il senior advisor David Plouffe, che gestì la campagna di Obama del 2008.

Obama e Clinton avranno entrambi ruoli di primo piano, nonostante abbiano mantenuto un profilo basso per gran parte della corsa elettorale del 2024 fino ad ora. Tuttavia, la convention, che sarà seguita da milioni di persone, potrebbe segnare la più significativa partecipazione dei due ex presidenti nella campagna del 2024.

Due ex first lady, Hillary Clinton e Michelle Obama, sono previste per tenere discorsi alla DNC. Clinton, l'ex Segretario di Stato e Senatore dello Stato di New York, è stata la prima donna a ottenere la nomination di un partito maggiore nel 2016.

Michelle Obama mantiene fede alla sua parola, data insieme al marito in un video di endorsement di Harris. "Siamo con te", ha detto.

Gestire le Proteste a Gaza

Despite the significant shifts in the Democratic Party, shifting from Biden to Harris, the controversy over the administration's handling of Israel's confrontation in Gaza remains contentious.

For months, demonstrations have stemmed from Israel's war against Hamas following the group's October 7 attacks. These protests have led to widespread protests across the country demanding an immediate ceasefire. Some of these demonstrations have been denounced for their antisemitic undertones, with some supporters backing Hamas, drawing criticism from Biden and Harris.

This week, outside the convention, clear skies are expected, and according to organizers, tens of thousands of protesters seeking to challenge Biden's administration's support for the Israeli military and Prime Minister Benjamin Netanyahu are set to gather.

Determining what will transpire inside the United Center is more challenging. The Uncommitted National Movement, which emerged from efforts to mobilize protest votes against Biden during the primaries, has delivered a list of demands to event organizers. Above all, they desire a speaker (or speakers) to provide firsthand accounts of events in Gaza.

Although this request might be somewhat feasible, their call for an arms embargo against Israel is unacceptable to Democratic leaders, who will be closely monitoring the ongoing negotiations in the Middle East and eagerly awaiting a breakthrough during the convention.

While no shortage of comparisons to 1968 have been drawn, with its brutal crackdown on anti-war protesters, Chicago is now a dramatically different city. Mayor Brandon Johnson, a former union activist, recently shared his sentiments about the situation in Gaza, describing it as inhumane and bordering on genocide.

Despite extensive planning and political maneuvering, uncertainty remains the overarching theme leading up to this week.

Despite the ongoing protests and tension in Gaza, the Democrats must navigate this issue carefully during the convention, as they expect thousands of protesters near the safety perimeter, and the topic's absence on stage could create a surreal scenario. As the focus shifts to the Democrats, Harris and her vice president, Tim Walz, will have a significant role in selling their "happier" politics to the undecided or disengaged voters, aiming to secure their support in the upcoming election.

