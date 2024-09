Tendenza in espansione: in Germania continua il notevole aumento del numero di centrali elettriche a balcone

Il numero di queste cosiddette centrali energetiche a balcone sta aumentando in modo esponenziale in Germania. Nel secondo trimestre del 2024 sono state registrate 152.000 di queste piccole strutture, come riportato dal "Specchio" di sabato, in base ai dati dell'Agenzia Federale per la Rete. In totale, nel 2023 ce n'erano circa 270.000 di queste piccole installazioni solari.

Secondo un'analisi della società di consulenza Oliver Wyman di Bonn, Bonn è in testa con 5,16 di queste centrali energetiche a balcone ogni 1.000 residenti, come riportato dal "Specchio". A seguire ci sono Dresden con 4,10 unità, Essen (3,37), Lipsia (2,94) e Mönchengladbach (2,78).

Monaco aveva una figura notevolmente più bassa di 1,38, appena superiore a Berlino (1,36), Amburgo (1,31), Hannover (1,30), Francoforte sul Meno (1,27) e Düsseldorf (0,97). Nelle aree rurali, la domanda di centrali energetiche a balcone era quasi tripla rispetto alle aree urbane.

Le centrali energetiche a balcone sono piccole installazioni solari che hanno un processo di registrazione notevolmente più facile. Possono anche essere collegate tramite una presa elettrica standard. I risparmi tipici sono di circa 215 euro all'anno o il 17% delle bollette elettriche, come riportato dal "Specchio". Possono essere installate sui parapetti dei balconi, ma anche in altri luoghi.

A causa della crescente popolarità delle centrali elettriche a balcone, molte città della Germania sono ora sede di queste piccole installazioni solari. Monaco, nonostante abbia una densità inferiore, può ancora vantare oltre 1.300 di queste centrali energetiche a balcone.

Mentre la domanda di centrali elettriche a balcone è più alta nelle aree rurali, città come Bonn guidano il modo con un alto numero di queste installazioni per abitante, dimostrando un crescente interesse per le soluzioni energetiche rinnovabili.

Leggi anche: