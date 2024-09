- Temu e Shein mirano a creare un impatto sul mercato tedesco della calzatura.

I commercianti e produttori di scarpe in Germania si trovano ad affrontare una concorrenza accresciuta da parte dei rivenditori online asiatici. "Temu e Shein stanno inondando la Germania di calzature a basso costo, spesso di scarsa qualità con potenziali rischi per la salute", ha dichiarato Rolf Pangels, presidente dell'Associazione Tedesca del Tessile, della Scarpa e della Pelle (BTE), alla fiera "Scarpe" di Düsseldorf.

L'associazione chiede regolamentazioni stringenti e concorrenza leale. Se non si interviene sui comportamenti di queste piattaforme, Pangels ha avvertito, ci sarà un aumento dei fallimenti dei negozi di scarpe.

Nel primo semestre dell'anno, numerosi punti vendita di scarpe in Germania hanno chiuso nuovamente. Secondo i dati della BTE, il numero di negozi è diminuito di circa 800, portando il totale a circa 8750 dall'inizio dell'anno. Questo include la chiusura dei negozi Reno e Goertz, che hanno fallito lo scorso anno. Anche il numero di specialisti di scarpe in negozio continua a diminuire. Secondo l'associazione, i negozi chiudono a causa di fallimenti e mancanza di successori.

Un commerciante di scarpe su sei vede la propria situazione aziendale in modo positivo.

Nel primo semestre dell'anno, nonostante gli aumenti dei prezzi, i commercianti hanno guadagnato il 2% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dopo aver tenuto conto dei prezzi, la perdita sarebbe probabilmente più consistente. Pangels attribuisce questo alle sentimenti dei consumatori deboli e al tempo sfavorevole di maggio e giugno. Dopo un inizio promettente dell'anno, le attività hanno subito una "dolorosa diminuzione a due cifre delle entrate" in quei mesi.

I commercianti vedono anche i costi crescenti nell'acquisto, nel lavoro e nell'energia come un ostacolo significativo, insieme al declino dell'attrattiva dei centri urbani. Per il futuro, le prospettive sono cupe: più della metà dei commercianti si aspetta una riduzione delle entrate rispetto al 2023, mentre solo il 30% si aspetta un aumento, secondo l'indagine dell'associazione. Il 41% valuta la propria situazione aziendale come negativa, mentre solo il 16% la vede in modo positivo.

L'industria tedesca delle scarpe ha anche registrato una riduzione delle entrate nel primo semestre dell'anno. Le entrate sono diminuite di quasi il 1,2% a 1,15 miliardi di euro, con le esportazioni che sono addirittura diminuite del 11%. Manfred Junkert, CEO della Federazione Tedesca dell'Industria della Scarpa e della Pelle (HDS/L), ha detto: "Despite politics having yet to improve economic conditions, the anticipated spring recovery didn't happen." Junkert also advocates for a stricter approach to platforms like Temu and Shein. "They should not be shielded from monitoring compliance with sustainability standards," he criticized.

Gli online retailer Shein e Temu sono popolari in Germania. Secondo una stima della BTE, i consumatori hanno acquistato circa un miliardo di articoli di moda e scarpe da fornitori come Shein e Temu nel 2023. Il CEO di KIK, Patrick Zahn, ha recentemente accusato i portali di vendere "beni tossici e prodotti del lavoro minorile". Le compagnie hanno respinto le accuse e hanno fatto riferimento a rigorosi controlli e standard di sicurezza che esigono dai loro fornitori. Shein ha affermato di aver risolto due casi di lavoro minorile nella propria catena di fornitura nel 2023. Si attiene a "una politica zero tolerance verso il lavoro minorile", ha detto.

