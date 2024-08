Temporarie tempeste causano "caos totale"

Dopo il caldo, violente tempeste si abbattono su parti della Germania. All'inizio, le regioni del sud e dell'ovest sono principalmente colpite, poi anche nel nord del paese. In Baviera, un Eurocity resta bloccato, e una casa di riposo nella Frisia orientale viene evacuata. In Baden-Württemberg, un antico centro viene inondato.

Tempeste intense con forti piogge e grandine mettono alla prova i servizi di emergenza in diverse parti della Germania durante la sera e la notte. La Renania Settentrionale-Vestfalia, la Bassa Sassonia, la Baviera e il Baden-Württemberg sono state particolarmente colpite, dove a Bruchsal un fiume ha superato gli argini e inondato il centro storico del distretto di Heidelsheim. Il corpo dei vigili del fuoco ha riferito che l'acqua ha raggiunto un'altezza massima di 1,50 metri. Secondo il centro inondazioni, il fiume Saalbach ha raggiunto il suo livello più alto di oltre 2,13 metri alla stazione di Bruchsal intorno alle 2:30 del mattino, appena sopra il livello per una piena centennale di 2,10 metri.

Altri stati federali hanno segnalato cantine e strade allagate. Le tempeste sono state precedute da un'ondata di calore che ha raggiunto il suo picco di fino a 36,5 gradi a Bad Neuenahr-Ahrweiler, Reno-Palatinato, martedì - il giorno più caldo dell'anno finora, secondo i dati provvisori del servizio meteorologico tedesco.

Nel Baden-Württemberg, il distretto di Karlsruhe è stato particolarmente colpito dalle forti tempeste. "Caos assoluto" ha prevalso, con auto trascinate via dalle acque delle inondazioni, ha detto un portavoce dei vigili del fuoco la sera riguardo alla situazione a Gondelsheim, circa 15 chilometri a ovest di Karlsruhe. Il centro inondazioni dello stato ha avvertito che a causa delle precipitazioni estremamente intense localmente, i livelli delle acque in alcuni torrenti e fiumi potrebbero aumentare notevolmente non solo durante la notte, ma anche nel corso del mercoledì.

A Bruchsal, i residenti del distretto di Heidelsheim sono stati avvisati tramite un'app di allerta di evacuare le cantine e i piani terra in determinate aree e di cercare piani più alti a causa della situazione di inondazione. Due aiutanti della popolazione sono rimasti feriti - la gravità era inizialmente incerta. Ci sono state anche inondazioni nel centro città di Bruchsal, ad esempio, in passaggi sotterranei. Tuttavia, i livelli delle acque sono diminuiti in entrambi i luoghi.

La polizia di Karlsruhe ha chiesto alle persone di evitare viaggi non essenziali a causa della situazione di tempesta. L'associazione dei vigili del fuoco del distretto ha annunciato poco prima della mezzanotte che i vigili del fuoco avevano gestito oltre 500 interventi finora. Centinaia di personale erano coinvolti.

Alberi sradicati causano disagi al traffico ferroviario

In Baviera, un Eurocity è entrato in collisione con un albero caduto sui binari e si è fermato. Un portavoce della Deutsche Bahn ha riferito questo. Circa 260 persone si trovavano a bordo al momento dell'incidente vicino a Bad Endorf nel distretto di Rosenheim. Secondo la polizia federale, non ci sono stati feriti. Il tratto di binario tra Bad Endorf e Prien am Chiemsee è stato impraticabile sin dalle 7:00 PM. Il binario dovrebbe essere sgombrato nelle prime ore del mattino di mercoledì, secondo la DB. La linea aerea è danneggiata e deve essere riparata. I passeggeri sono stati portati a Prien con minibus. I treni a lunga percorrenza sono stati deviati o hanno interrotto i loro viaggi in anticipo.

Nel NRW, un albero sradicato è atterrato sui binari la sera, ponendo fine al viaggio di 80 passeggeri su un S-Bahn vicino a Hennef, ha detto un portavoce della Bahn. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno.

Nel distretto di Ammerland della Bassa Sassonia, un albero caduto ha danneggiato una linea aerea, causando l'arresto di tutto il traffico ferroviario alla stazione di Augustfehn in Apen. Un treno passeggeri sulla linea è stato fermato. Circa 120-130 passeggeri sono stati in grado di lasciare il treno, ha riferito il corpo dei vigili del fuoco.

I residenti devono lasciare la casa di riposo

Le forti piogge hanno anche portato a centinaia di interventi dei vigili del fuoco nella Frisia orientale. La città di Aurich è stata particolarmente colpita, ha detto un portavoce del centro di controllo a Wittmund. Circa 25 residenti hanno dovuto essere portati in una palestra da una casa di riposo la sera. Le piastrelle si sono staccate nella casa. Non è chiaro per quanto tempo le persone dovranno rimanere nella palestra. La Croce Rossa tedesca si sta prendendo cura dei residenti. In un ospedale di Aurich, diversi servizi dei vigili del fuoco e l'Agenzia tecnica di soccorso sono al lavoro per prevenire un'evacuazione.

