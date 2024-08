- Tempo libero, campeggio, tennis con Nowitzki: i piani di pensionamento di Boll

Timo Boll ha vissuto un momento olimpico speciale dopo aver ottenuto tutte le risposte che cercava. Dopo l'ultima partita internazionale, la stella del ping pong è entrata in una sezione della sala delimitata da pareti metalliche temporanee e si è ritrovata faccia a faccia con il suo caro amico Dirk Nowitzki. La leggenda del basket ha applaudito, si è inchinato a Boll e lo ha stretto in un abbraccio caloroso.

Era uno script che difficilmente avrebbe potuto essere migliore per l'amicizia tra due dei più grandi sportivi della storia tedesca. Tutto era iniziato nel 2008 a Pechino - anche alle Olimpiadi. Ora il cerchio si è chiuso a Parigi. "Ha detto per anni 'Finalmente facciamo qualcosa insieme'. Ho sempre resistito, ma ora finalmente succede", ha detto Boll con il suo caratteristico sorriso.

Lacrime tra gli applausi

Nella sala, le emozioni dopo la sconfitta 0:3 contro la Svezia lo avevano "travolto brutalmente". Le lacrime scorrevano mentre i oltre 6000 fan continuavano a gridare "Timo, Timo". Il perdente della serata era il vincitore del cuore. "È un giocatore eccezionale, il più grande che abbiamo mai avuto", ha detto l'allenatore nazionale Jörg Rosskopf, non esattamente un fallimento.

Altri potrebbero essere più decorati di Boll, ma il suo grande sogno di una medaglia olimpica individuale non si è mai realizzato. Tuttavia, il 43enne ha mantenuto il suo profondo lato empatico per tutta la carriera. Non è solo uno dei più grandi giocatori di ping pong di tutti i tempi, come ha detto il suo compagno di squadra di lungo corso Dimitrij Ovtcharov, ma "anche una persona molto buona che dà sempre tanto".

Anche oggi, Boll fatica a muoversi liberamente in Cina. Essere acclamato come un tedesco nella patria del ping pong è un risultato unico. Durante il periodo di massimo successo di Boll, hanno addirittura ingaggiato diversi attori nella Terra di Mezzo per imitare alla perfezione il gioco dell'hessiano durante gli allenamenti. Tanto era il rispetto. Boll ha raggiunto tre volte la vetta della classifica mondiale, ha vinto quattro medaglie a squadre alle Olimpiadi, due medaglie individuali ai Campionati del Mondo e otto titoli europei.

Dopo una settimana di vacanza, inizia il semi-ritiro. Boll giocherà un'altra stagione con il suo club Düsseldorf, ma avrà molto più tempo senza tornei internazionali. E intende utilizzarlo. Passare del tempo con sua moglie Rodelia e sua figlia Zoey Malaya, e giocare a tennis con l'amico Nowitzki sono in cima alla lista. Il camper in cui ha vissuto a Düsseldorf verrà utilizzato più spesso.

Soprattutto, vuole prendersi il tempo. "Penso di aver bisogno di un paio d'anni di pace per schiarirmi le idee", ha detto Boll. Vuole provare alcune cose e poi decidere in che direzione andare. "Devo capirlo da solo", ha detto Boll.

