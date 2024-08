- Tempo in Hesse da chiaro a nuvoloso

Dopo le recenti ondate di calore, temporali e piogge intense, il tempo si sta calmando. In Assia, giovedì ci sarà una copertura nuvolosa parziale senza pioggia, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) di Offenbach. Le temperature massime saranno comprese tra 26 e 31°C, con le regioni montuose che vedranno temperature tra 22 e 25°C.

Il tempo di venerdì sarà parzialmente nuvoloso o soleggiato senza pioggia, con temperature comprese tra 27 e 31°C. Le regioni montuose possono aspettarsi temperature intorno ai 24°C. Sabato sono possibili nuove piogge sparse. Le temperature massime saranno comprese tra 24 e 28°C, con le regioni montuose che vedranno temperature intorno ai 20°C.

La calma nel tempo è un sollievo dopo il precedente caldo, i temporali e le piogge intense. Come dichiarato dal DWD, il tempo in Assia per domenica è previsto essere simile a giovedì, rimanendo parzialmente nuvoloso senza pioggia.

