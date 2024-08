- Tempio estivo freddo accompagnato da forti temporali montane

Aspettatevi un sacco di sole e vibrazioni estive afose in Baden-Württemberg oggi. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede temperature fino a 27°C nelle montagne e un caldo torrido di 35°C nella regione di Kraichgau. Nella Foresta Nera e nell'Alb Swabiana, ci sono possibilità di temporali pomeridiani, fulmini e venti forti con forti precipitazioni. Il DWD ha emesso un'allerta per il caldo per la parte nord-ovest dello stato e la regione di Costanza.

Il sole persiste fino a venerdì, con possibilità di piogge pomeridiane e temporali nelle montagne. Le temperature potrebbero raggiungere i 27°C lì e fino a 34°C altrove. Più o meno lo stesso vale per sabato, quando sono possibili piogge sparse nelle montagne nel pomeriggio, con temperature massime ancora fino a 34°C.

Nella Foresta Nera e nell'Alb Swabiana, nonostante il sole, sono previsti temporali pomeridiani, fulmini e venti forti con forti precipitazioni nelle aree montuose. Nonostante l'allerta per il caldo nella parte nord-ovest e nella regione di Costanza, le aree montuose potrebbero avere un lieve calo delle temperature venerdì, raggiungendo un picco di 27°C.

