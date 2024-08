- Tempio caldo previsto in Assen - temporali martedì

Fa caldo in Assia*: Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede tempo soleggiato e temperature fino a 36°C per i prossimi giorni. Non è previsto fino a martedì isolati temporali e pioggia, ha annunciato il DWD.

La giornata di domenica inizia soleggiata e asciutta con temperature comprese tra 27 e 32°C. Una leggera brezza soffia da diverse direzioni. Lunedì potrebbe raggiungere i 30-35°C. Martedì inizia chiaro e asciutto con temperature comprese tra 32 e 36°C. Tuttavia, sono previsti rovesci e temporali nel corso della giornata, che potrebbero essere intensi. Secondo il DWD, c'è anche il rischio di maltempo in alcune aree con forti piogge, grandine e raffiche di vento.

Il tempo attuale in Assia è previsto soleggiato e caldo, con temperature che possono raggiungere i 36°C. Tuttavia, il DWD ha avvertito martedì di isolati temporali e pioggia, che potrebbero causare maltempo con forti piogge, grandine e venti forti.

Leggi anche: