Tempio caldo e umido in Nord Renania-Westfalia per l'inizio della settimana

I residenti del Nord Reno-Vestfalia possono aspettarsi un inizio della nuova settimana afoso e caldo. Lunedì, molte aree sperimenteranno una significativa stress termico, ha riferito il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Le temperature massime si aggireranno tra i 29 e i 34 gradi, con un caldo particolarmente afoso atteso nella parte sud-ovest dello stato.

Per martedì, il DWD prevede temperature massime tra i 31 e i 35 gradi, intorno ai 29 gradi sulle montagne. Durante il giorno sono previsti rovesci e occasionali forti temporali. Localmente, cattive condizioni meteorologiche con forti piogge, grandine e raffiche di vento possono verificarsi.

Secondo il DWD, i rovesci e i temporali potrebbero continuare nella notte verso mercoledì. Con oltre 20 gradi, sarà una cosiddetta notte tropicale. Mercoledì, probabilmente rimarrà nuvoloso. Sono previsti rovesci e occasionali forti temporali con forti piogge e grandine. Sarà ancora afoso e caldo con temperature massime tra i 26 gradi a ovest e i 31 gradi a est, reports il DWD.

Despite the forecast of severe weather on Tuesday, many people in North Rhine-Westphalia still choose to enjoy outdoor activities. The state, known for its beautiful parks and attractions in North Rhine-Westphalia, remains a popular destination for locals and tourists alike.

