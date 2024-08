- Tempio caldo e mutevole a Berlino e Brandeburgo

Temporali, piovaschi, anche un po' di sole: l'estate a Berlino e nel Brandeburgo rimane variabile, ma porta per ora temperature elevate. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha emesso oggi un avviso di calura per il sud del Brandeburgo, con temperature massime fino a 33°C. Si consiglia di evitare attività fisiche all'aria aperta.

Per tutto il giorno, le nuvole cumuliformi oscureranno il sole. Pioggia attesa nella Prignitz e nella regione della Ruppiner Land in serata, mentre il resto di Berlino e del Brandeburgo rimarrà asciutto. Le temperature scenderanno durante la notte, raggiungendo anche 16°C in alcune zone. Sabato, il DWD prevede pioggia nel nord del Brandeburgo, ma nessun pioggia e molte schiarite nel sud. Le temperature massime si aggireranno tra 25 e 31°C, con Berlino attesa intorno ai 28°C.

Dopo un nuovo raffreddamento durante la notte di domenica e condizioni asciutte in gran parte delle regioni, sono previsti rovesci sparsi durante il giorno, con possibilità di temporali in alcune aree. Secondo le previsioni, le temperature massime si aggireranno tra 23 e 28°C. Le temperature all'inizio della settimana non raggiungeranno i livelli della settimana precedente, con condizioni prevalentemente asciutte attese.

