- Tempeste nel Nord Baden - strade allagate, auto in movimento

A causa di una tempesta violenta, le strade di Karlsruhe e delle zone circostanti sono state allagate e i seminterrati hanno subito inondazioni. In alcuni punti, l'acqua raggiungeva i 50 centimetri di altezza nelle strade o nei tunnel, ha dichiarato un portavoce della polizia. Non sono state segnalate feriti. L'area intorno a Bretten e Bruchsal è stata particolarmente colpita. A Gondelsheim, circa 15 chilometri a ovest di Karlsruhe, le acque delle inondazioni hanno portato via alcune auto, ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco. C'è stato "caos assoluto".

La polizia è stata inviata a circa 100 incidenti nella città e nella regione di Karlsruhe a causa della tempesta, ha dichiarato il portavoce. I vigili del fuoco avevano già risposto a circa 500 incidenti in precedenza.

A Linkenheim-Hochstetten, un fulmine ha colpito il solaio di un edificio residenziale, che poi è gone in fiamme, ha dichiarato il portavoce. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio. Gli abitanti sono attualmente ospitati in parte in una chiesa, poiché la casa è senza gas e elettricità.

