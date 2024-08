Tempeste inondano cantine e luoghi di lavoro sotterranei in Renania settentrionale-Vestfalia

In NRW, tempeste intense stanno portando sollievo ai giorni caldi e umidi in molti luoghi. "Allagamenti" sono stati segnalati a Duisburg, secondo i vigili del fuoco. Una persona ha riportato una ferita alla testa a causa di una grandinata. Tuttavia, non ci sono pericoli per la vita.

Tempeste con pioggia e grandine hanno causato cantine allagate e alberi sradicati in diverse città della Renania Settentrionale-Vestfalia. "Tutti i personale disponibile è in servizio", ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco di Duisburg. Quasi l'intera area della città è interessata. L'obiettivo principale delle operazioni è relativo ai problemi legati all'acqua - allagamenti in cantine e passaggi sotterranei. Finora non ci sono stati feriti gravi.

Tuttavia, una persona è stata colpita così duramente da una grandinata da riportare una ferita alla testa. Altrimenti, è "il solito, solo più intenso". Finora sono state registrate 190 operazioni. A Bonn, la polizia ha segnalato circa 30 operazioni. "Cantine allagate, rami spezzati, alberi sulla strada", ha elencato un portavoce. Tuttavia, non ci sono stati incidenti gravi.

A Haltern am See, i vigili del fuoco hanno effettuato diverse operazioni. Anche lì, si è trattato principalmente di cantine allagate e alberi sradicati. Inizialmente, il numero di operazioni è di circa 15. Non ci sono pericoli per la vita e non ci sono fiumi in piena.

In serata, il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha lanciato un'allerta per tempeste. Localmente, potrebbero esserci forti rovesci (fino a 40 litri per metro quadrato in poco tempo) e forti raffiche di vento fino a 90 km/h. Ci sarà solo una breve pausa nel tempo durante la notte di martedì in mercoledì. Sono possibili ulteriori temporali con potenziale di tempesta, in parte già nel corso della notte.

Temperatura record di 36,2 gradi misurata in NRW

Nei prossimi giorni, le persone nella Renania Settentrionale-Vestfalia possono aspettarsi giorni caldi e notti tiepide. "Le temperature rimangono relativamente alte durante la notte e raggiungono un minimo di 20 a 22 gradi", ha dichiarato un meteorologo del DWD.

Con più di 36 gradi, è stata registrata una temperatura record in NRW, secondo i dati preliminari del DWD. 36,2 gradi sono stati registrati a Ennigerloh-Ostenfelde nel distretto di Warendorf, come ha annunciato un portavoce. La temperatura più alta registrata quest'anno in NRW era di 35,4 gradi. Tuttavia, si tratta di dati preliminari.

Il DWD aveva emesso un'allerta per temperature estreme in NRW. Mercoledì, il servizio meteorologico si aspetta temperature

